Con “cara de cemento” fiscala general pidió aumento presupuestario, cuestiona Kattya

La parlamentaria Kattya González indicó que la investigación fiscal sobre el incendio ocurrido en el bloque G de la Justicia Electoral va camino al “opareí” como tantas otras causas que encaró el Ministerio Publico durante la gestión de Sandra Quiñónez.

Agregó que no confía en la fiscal general, por qué no tiene autoridad moral y a una semana del siniestro no se tiene nada en la investigación.

“Aquí antes que estar haciendo proselitismo o campaña política deberíamos estar tomando decisiones estratégicas, tenemos que abordar la cuestión de fondo ver la cantidad de máquinas están sanas, cantidad de electores por máquinas, por que sin confianza y credibilidad en el TSJE no va a haber un sistema republicano en el Paraguay”, afirmó.

También agregó: “Y fundamentalmente una fiscal general que viene acá a decirnos que nos guste o no nos guste ella quiere unos G. 200 mil millones de aumento presupuestario cuando ni siquiera es capaz hoy a días del siniestro tener una hipótesis de lo que ocurrió en el incendio. Esta investigación no va a avanzar y todo apunta a un opareí como miles de casos”.

Fiscala general con cara de “cemento”

La diputada González también trató de caradura a Sandra Quiñonez, por pedir como premio a su ineptitud aumento salariales y la creación de nuevos cargos.

Puso como ejemplo los innumerables hechos de corrupción denunciados en la Gobernación de Guairá a cargo del cartista Juan Carlos Vera y de la Gobernación de Central durante la gestión de Hugo Javier González, también cartista que siguen libres.

“A principio de año fuimos a visitar los diputados del Frente Parlamentario la Justicia Electoral, fuimos a ver ese depósito y en ese sitio no tenía ningún material inflamable, todo era nuevo. Pero resulta ser que un día cuando ni siquiera era caluroso y justo cuando dos ministros de la oposición estaban cumpliendo otra función fuera del país se incendia. Yo no creo en las brujas, pero de qué las hay las hay. Yo no creo en que ese incendio haya sido fortuito y hoy nosotros tenemos que darle a la fiscalía plata para crear cargos por qué este es el único país de la tierra que la debilidad institucional se soluciona con aumento salarial y creación de cargos”, ironizó la diputada González.

Agregó, “Hay que cerrar las barriales y concentrarse en administrar bien sus recursos, y los 200 mil millones primero que solucione el enigma del incendio de la democracia e investigar la muerte de un joven para después venir con su cara de cemento a pedir más plata y que nosotros le sigamos dando plata para que no tengamos ninguna respuesta sobre los casos de corrupción que son importantes para este país”.

Agregó que el tema de intervención tanto municipal como de la gobernación no debería tratarse en el congreso nacional si es que el Ministerio Público funcionara e investigara a las personas que malversa los fondo públicos.

“Una persona que ha robado preso tiene que estar si la fiscalía funcionaba, pero no funciona pues y la gente cree que depende de un proceso legislativo para destituir a los corruptos”, fustigó la parlamentaria.