En el Senado “perdonan” a Quiñónez pero denunciarán al fiscal Lezcano

Por 26 votos de senadores oficialistas, del Frente Guasu, Patria Querida y del Partido Hagamos contra ocho votos en contra de cartistas y el senador Blas Llano (PLRA), y11 ausencias de algunos oficialistas y liberales, finalmente fue aprobado el proyecto de resolución que permitirá que el Senado asuma la denuncia penal contra el fiscal Lorenzo Lezcano. (ver infografía).

El senador oficialista Enrique Bacchetta planteó modificaciones al proyecto de resolución en el que se excluye a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez y se deja abierta la posibilidad de incluir a otros fiscales como responsables de los hechos punibles.

Los cartistas centraron su discurso en que el Senado no tiene legitimación activa para presentar la denuncia. El senador cartista Sergio Godoy dijo que, si bien el Código Penal faculta a toda persona a denunciar un hecho punible, se debe analizar al Senado como persona jurídica. Añadió que para los juristas sería “inédito y hasta obsceno” una presentación de este tipo.

Se presentó denuncia contra los bonos truchos, dijo Masi

La senadora Desirée Masi (PDP), autora del proyecto de resolución, refutó los dichos del cartismo y mencionó una serie de antecedentes de denuncias penales que el Senado promovió. “Hicimos una denuncia penal cuando los bonos truchos de US$ 2 mil millones del presidente Horacio Cartes, que no pasaron por el Congreso. No es que dijeron que nosotros no podíamos hacer, presentaron una certeza constitucional y le dieron la razón al presidente Cartes, pero no dijeron que no podíamos ser denunciantes”, enfatizó.

mencionó que la denuncia contra el fiscal Lorenzo Lezcano, exministro de Inteligencia e Interior de la era Cartes, es por su inacción en el operativo “Smart” que casi le costó la vida al subcomisario Fernando Ruiz Díaz, jefe del Comando Tripartito de la Policía Nacional. También lo responsabiliza de que todo el esquema Marset esté prófugo, salvo Mauricio Schwartzman a quién mataron y Alberto Koube detenido en el operativo “A Ultranza Py”.

El senador cartista Juan Carlos Galaverna defendió a la fiscala Quiñónez y dijo que hay “animosidad” en su contra por la decisión que asumió el Consejo de la Magistratura, al cambiar los procedimientos para agilizar la designación del sustituto de la fiscal general.

El cartista Enrique Riera cuestionó que el Senado blinde a el exministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, y siempre se mencione a Quiñónez. La senadora Masi, de forma vehemente, pidió al cartismo que deje de mentir al querer vincularle con Giuzzio, de quien dijo que ya no pertenece a su sector desde el 2017 e, igualmente, Emilio Fúster, ministro anticontrabando.

Masi también cuestionó al fiscal que allanó la casa de Giuzzio porque abiertamente señaló que no le van a devolver al exministro la documentación que tiene relativa a Cartes.

Otros senadores, como Amado Florentín y Lucas Aquino del PLRA, y Bacchetta y Lilian Samaniego del oficialismo dieron la razón a Masi y señalaron que el Senado tiene legitimación activa para promover la denuncia.

Calé vs Desirée Masi

Galaverna indicó que en las manifestaciones de Masi hay una “ligera manifestación de horacitis”. La senadora Masi respondió a su colega y dijo que si no presentó la denuncia a la Fiscalía fue porque sus colegas le señalaron que debía ser tratado en la plenaria.

“Dice que soy una persona ‘horacitis’ no sé que. El Parlamento es para parlar, no es para decir sí señor. Usted (en alusión a Galaverna) está muy acostumbrado a no parlar, a hablar en el quincho, acá se debate señores, no se dice sí señor, sí patrón”, (sic), respondió Masi a su colega.

Lea más: “Están boicoteando investigación a fiscales”, denuncia Deisirée Masi

Cuestionan el blindaje de la Fiscalía a Cartes

El senador Jorge Querey, líder de la bancada del Frente Guasu, dijo que existen elementos suficientes para investigar y hasta quizás enjuiciar al expresidente Horacio Cartes en la operación Salto del Guairá.

“Ésta Fiscalía, en la operación Salto del Guairá del 2017, detrás de un operativo que iba para narcotráfico se encontraron decenas de tractocamiones con cargas de cigarrillo de la marca de la fábrica del expresidente y esos no son vídeos secretos de la bicameral de Investigación, son vídeos de público conocimiento que hay que buscar en youtube para tener las imágenes de los drones con las decenas de camiones que han sido incautados”, indicó.

Cuestionó que nunca hayan sido enjuiciados los dueños de los tractocamiones y de esas cargas de cigarrillos que fueron fabricados en Tabesa.

Tomó el término que utilizó el senador cartista Juan Carlos Galaverna que calificó a los detractores del cartismo como “horacitis” y preguntó si sólo “Cartes es la incapacidad o la omisión grave, o la complicidad de esa institución y de su titular en el operativo Itá Enramada donde hubo más de 40 camiones y existen vídeos y que una parte fue público. Afirmó que no hubo avances en las investigaciones impulsadas por la Fiscalía.