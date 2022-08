Lorenzo Lezcano, un “matón de quinta”: senadora Masi anuncia denuncia penal contra fiscal

En una serie de fuertes declaraciones, la senadora Desirée Masi, anunció este jueves que junto con otros colegas denunciarán penalmente al fiscal Lorenzo Lezcano por haber ocultado información que tenía sobre la investigación en el marco del operativo Smart.

La senadora dijo que Lezcano mintió y por causa de su mentira obstruyó la persecución penal contra la estructura de Sebastián Marset.

A consecuencia de ese ocultamiento, dijo Desirée, fue posible que el uruguayo Sebastián Marset huyera del país escapándose en las narices de los investigadores rumbo a un “congreso” en Dubái. Además, Mauricio Schwartzman, presunto miembro del esquema, fue asesinado a tiros en setiembre de 2021.

Supuestamente manejaba datos y los ocultó

Según maneja Desirée Masi en base a la filtración de un informe del comando tripartito, el investigador Lorenzo Lezcano ya manejaba esta información nueve meses antes del operativo. Fue en ese lapso que Marset huyó sin ser detenido, aunque se tenían datos en la investigación.

Otro gran interrogante es cómo el fiscal no imputó a Santoro si, según el audio de una entrevista, el mismo investigador reconoció que sabía que Marset y otros miembros de su esquema iban a Dubái a un “congreso”.

Varios agentes serán denunciados

En resumidas cuentas, Desirée Masi dijo que denunciará no solo a Lorenzo Lezcano, quien es “el que está más comprometido”, sino también a otros fiscales a los que acusa de ocultar información sobre el esquema de Sebastián Marset.

Además, Masi responsabiliza al fiscal Lezcano por el atentado que sufrió el delegado del comando tripartito, subcomisario Fernando Ariel Ruiz Díaz Ortega, quien en abril de este año sufrió un ataque a balazos en el que intentaron eliminarlo.

Por otro lado, el fiscal Lorenzo Lezcano culpa a la senadora Masi de poner en peligro a fuentes humanas que estuvieron dentro de la investigación del operativo Smart.

“Que me impute”

Sobre este punto, la senadora respondió desafiando al agente a que le abra una carpeta por obstrucción a la investigación penal o por poner en riesgo a testigos.

“Le desafío, si él cree realmente eso, que haga, pero con palabras y con tapas de periódicos de Cartes él no me va a hacer correr. Que me impute, que yo acá voy a pedir mi desafuero y le voy a enfrentar a él aquí, en el Poder Judicial y donde sea, porque yo sé muy bien quién es Lorenzo Lezcano”, expresó la legisladora.

La senadora no supo precisar las figuras penales bajo las cuales denunciará al agente, pues explicó que los senadores que son abogados están elaborando el documento, pero en términos generales sería por ocultamiento de datos e inacción, dado que era el que dirigía la investigación en el operativo Smart.

Denuncia irá al JEM

Aclaró que la denuncia la enviarán al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y que también serán denunciados otros fiscales como Omar Legal, Alicia Sapriza, entre otros.

“Omar Legal y compañía son los que emplazaron a René Fernández (ministro anticorrupción) preguntándole quién era Federico Santoro (libre, vinculado al escándalo del avión iraní) y ellos lo sabían muy bien. Alicia Sapriza y otros negaron que Mauricio Schwartzman estuviera en un esquema criminal”, resaltó la senadora del PDP.

“Nunca hacen cruce de llamadas”

Sobre el crimen del fiscal Marcelo Pecci, quien precisamente investigaba el asesinato de Mauricio Schuartzman, Masi cree que quien dio la orden está en Paraguay. “Pero la Fiscalía ni siquiera para esclarecer el asesinato de su compañero está. Ellos tienen el teléfono de su compañero, el correo. Se accedió en Colombia pero deben tener; hacen mil incautaciones de celulares en penitenciarías del PCC y nunca hacen cruce de llamadas, es impresionante”, criticó la legisladora.

En otro momento, Desiré fue aún más contundente en sus palabras, cuando recordó que el fiscal Lorenzo Lezcano, como cabeza de la investigación, tenía la obligación de proteger al delegado del comando tripartita, pero este fue víctima de un atentado. “La Fiscalía está acostumbrada a desproteger informantes, denunciantes o testigos”, criticó.

Al referírsele que Lorenzo Lezcano dice que es ella quien desprotegió a testigos, respondió tajante: “Que se vaya a la m... Lorenzo Lezcano; ese matón de quinta no me va a decir a mí que yo pongo en riesgo a una persona. Yo sí me aseguré antes de contar el caso en el Congreso que este subcomisario (Fernando Ariel Ruiz Díaz Ortega) y su familia estén protegidos y lo están, cosa que él no hizo”.

“Que se calle porque va a afrontar consecuencias”

Añadió que en el Congreso se dio información sobre este policía “como si fuese un ajuste de cuentas. Bajo su cuidado estaba este subcomisario, porque era quien le informaba, y él es responsable de ese atentado, así que mejor se calle la boca, porque todos los que le conocemos sabemos que es un matón de quinta, que se calle porque va a afrontar las consecuencias”, dijo Desirée en una serie de fuertes declaraciones.

¿La vista gorda?

Desde mayo del año pasado la Fiscalía presuntamente ya sabía del operativo SMART y de graves indicios contra los principales objetivos narcos de la operación A UltranzaPy consumada este año. Se cree que el fiscal Lorenzo Lezcano tenía serios indicios contra el uruguayo Sebastián Marset (fugado con su familia), Miguel Insfrán (fugado), el brasileño Lindomar Reges Furtado (fugado), Mauricio Schuartzman (asesinado), Alberto Koube (preso) y Federico Santoro (libre, vinculado al escándalo del avión iraní). Este expediente fue investigado por un policía que sufrió un atentado por parte de brasileños el 25 de abril. Luego, 15 días después el fiscal Marcelo Pecci fue asesinado presuntamente por orden del PCC. Recordemos que Pecci investigaba el asesinato de Schuartzman.

Se le pasaban informes periódicos

Todo indica que tras un reporte de inteligencia del Uruguay, un reducido equipo policial del Comando Tripartito inició investigaciones clasificadas y confidenciales que duraron prácticamente todo el año 2021, con avances periódicos al fiscal Lezcano a quien se pidió abrir una causa penal.

El operativo se llamó SMART (inteligente). Al principio, las investigaciones policiales se mantenían tan confidenciales que los manejaban solo el jefe de Investigaciones de Alto Paraná, los investigadores policiales y el fiscal Lezcano.

Sabían todo el movimiento de la organización

Tras el reporte inicial de inteligencia de Uruguay, iniciaron seguimientos tan completos que los investigadores no tardaron en dibujar el modus operandi, los viajes a Bolivia y Panamá que realizaba Marset con frecuencia y sus socios con quienes se reunía.

Entre los nombres que aparecen en la carpeta de investigaciones del operativo SMART figuran el uruguayo Sebastián Marset, Miguel “Tio Rico” Insfrán, el brasileño Lindomar Reges Furtado, Alberto Koube Ayala y Federico Santoro.

Lo más grave del operativo SMART se dio cuando la investigación salió de la confidencialidad del grupo primario se filtró a más personas. Aparentemente, alrededor del 4 de junio, la carpeta de investigación se socializó con la cúpula de la Policía Nacional. Unos días después, los investigadores llegaron a hacer fotos donde se veía a Marset en una confitería recibiendo lo que -se sospecha- pudieron ser los pasajes que lo sacaron del país.