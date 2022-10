Critican dilación del proyecto de bonos para construcción de 2.000 viviendas

El senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA) cuestionó a sus colegas, en especial a los cartistas, a quienes incluso tildó de hijos de p... por dejar sin quorum la reunión de la comisión y no dictaminar la emisión de bonos para el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) de hasta US$ 40 millones y saldos presupuestarios de bonos no ejecutados u otros saldos de otros programas no ejecutados para continuar con la construcción de 2.000 viviendas que están paralizadas por falta de presupuesto.