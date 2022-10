Comisión del Senado está a favor de dar más créditos para saldar deudas

El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, se reunió con los miembros de la comisión y mencionó que el préstamo servirá para cancelar los bonos emitidos por el tesoro en el 2013 y 2015 que vencen en enero del 2023. Añadió que la operación, que pretende tener el visto bueno del Congreso, no aumenta el stock de la deuda.

Asimismo, dijo que esta operación de préstamos permitirá rescatar el 100% de los bonos que fueron emitidos en su momento, tanto en el 2013 por US$ 500 millones como así también en la reapertura que se dio en el año 2015 por US$ 280 millones de un vencimiento inicial en enero del 2023 de 780 millones de dólares. También se mencionó que, con la operación, se va a permitir un ahorro de US$ 6 millones por año.