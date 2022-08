En Senado aprueban préstamos internacionales para pagar salarios y vacunas

Dos de los préstamos, uno de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y otro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ambos de US$ 200 millones cada uno, a ser administrados por el Ministerio de Hacienda, fueron aprobados con modificaciones.

En el caso del crédito de la CAF, US$ 39 millones serán destinados a salarios del personal de blanco y US$ 61 millones a la compra de vacunas. Los otros US$ 100 millones se destinarán al pago de obras ya ejecutadas (y no pagadas) o en ejecución por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Por su parte, del crédito del BID, cerca de US$ 55 millones se destinarán a salarios en el Ministerio de Salud y US$ 45 millones a la compra de vacunas. Los otros US$ 100 millones, igual que en el caso del crédito de la CAF, se destinarán al pago de deudas con empresas vialeras por obras ejecutadas a cargo del MOPC.

Las modificaciones planteadas por el senador liberal Amado Florentín consistieron en autorizar a Hacienda a realizar las adecuaciones correspondientes, además de incluir un anexo de los programas a los que serán destinados.

Asimismo, se agregó que de los US$ 100 millones previstos en ambos créditos para que el MOPC cubras sus deudas, el 20% irá destinado al pago de anticipo de nuevas obras.

El senador Stephan Rasmussen cuestionó estas modificaciones, señalando que era darle “carta blanca” al Ejecutivo para empezar nuevas obras, pero sin que las mismas estén totalmente financiadas, lo cual implicaba que se contraerán a la brevedad nuevos endeudamientos.

Sin embargo, la postura de la mayoría de los senadores se basó en la necesidad de estas obras de infraestructura para beneficio de productores y la comunidad en general.

Ruta Nanawa-General Bruguez

El tercer crédito aprobado de US$ 215 millones del BID está destinado a financiar el proyecto de mejoramiento y conservación de la ruta nacional PY12, tramo Cruce Nanawa - General Bruguez y accesos, a cargo del MOPC.

Según el fundamento del Poder Ejecutivo, la ruta PY12 “Vicepresidente Sánchez”, con una extensión de 744 kilómetros sin pavimentar conecta a Chaco’i (en la rivera opuesta a Asunción sobre el río Paraguay) hasta Pozo Hondo (cercano a la triple frontera entre Paraguay- Bolivia- Argentina).

Actualmente, es una de las rutas con mayor tiempo al año de intransitabilidad (más de 75 días al año). Destaca la importancia que tendrá para la conexión y el desarrollo de la región Occidental. Los tres créditos fueron aprobados y girados a la Cámara de Diputados.