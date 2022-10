Caazapá sigue sin cama de UTI en funcionamiento, dijo Efraín Alegre en San Juan Nepomuceno

El precandidato presidencial de la Concertación Nacional, Efraín Alegre, criticó que en esta localidad que Caazapá sigue sin contar con “una cama” de terapia intensiva que esté funcionando adecuadamente. Lamentó que en busca de la salud, los caazapeños deben ir a Asunción, y se curan solamente “si llegan a tiempo”.

Alegre dijo que este modelo político que tenemos en nuestro país “divide a la familia paraguaya”. “Los pobladores deben ir a Argentina o a Europa en busca de trabajo, dejan esposa e hijos y la historia termina con la destrucción de la familia”, describió Alegre.

El político liberal dijo que la despoblación del Paraguay no es solamente por razones de trabajo, sino que “tenemos compatriotas que deben ir a la Argentina en busca de salud”. “Es muy triste que en nuestro país sigamos sin contar con una atención preferencial a la salud. El ejemplo de Caazapá es una triste realidad”, advirtió el precandidato.

Alegre dijo también que el tema de la energía más barata “no es populismo como dicen algunos”. “Somos campeones en la producción de energía eléctrica per cápita y la gente no tiene acceso a la energía a precio acomodado. Tenemos en abundancia pero no podemos usar para generar riqueza, para que la gente tenga trabajo, para que dejen de ir a pedir limosna en el extranjero. Esta situación va cambiar con el gobierno de la concertación”, prometió.

Lea más: Cartes maneja la mafia de nuestro país, dijo Efraín Alegre en Buena Vista

Por su parte, Soledad Núñez, quien dijo tener sangre caazapeña a raíz de que su padre nació en el distrito de Yegros, sostuvo que las elecciones de abril próximo “no serán una más de la historia de nuestro país, sino se estará jugando el futuro por más de dos décadas”. La precandidata a la vicepresidenta dijo que “no existe otro camino que la victoria de la concertación si queremos mejorar nuestro país”.

Núñez dijo que nadie puede explicar que “Caazapá este tildado del departamento más pobre, mirando a los alrededores, con pobladores trabajadores, estudiantes quienes están pidiendo una oportunidad”.

El evento político, que se realizó en la casa del precandidato a diputado Olimpio Rojas, bajo una pertinaz lluvia, el precandidato a gobernador de la concertación, Ulises Martínez dijo que se tiene que unir todos los paraguayos, y los caazapeños en particular sin distinción de colores. “Tenemos que salvar el departamento de Caazapá”, manifestó Martínez.

La gira comenzó en el distrito de Tavaí, donde el precandidato a concejal departamental Benigno Báez ofició de anfitrión, y siguió en la ciudad de Yuty, donde organizó el encuentro el precandidato a concejal departamental Nelson Vera Villar. Estuvo la precandidata a senadora Patricia Cibils, de Yuty, y Ever Villalba, de la ciudad de Pilar.