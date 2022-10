Guairá: Gobernador interino denuncia planillerismo

Tras proceder al corte administrativo realizado por el gobernador interino Richard Joel Peral Monges (ANR HC), electo por la Junta Departamental la semana pasada, este denunció que pudo constatar una importante cantidad de funcionarios que perciben salarios entre G. 7 y 8 millones más plus. Sin embargo, no cumplen funciones dentro de la institución. No obstante, no dio a conocer nombres ni la cantidad de los presuntos planilleros, pero anunció que serán desvinculados de forma inmediata.

“Hay planilleros, son bastantes, no quiero ser irresponsable y dar nomás un número, pero hay bastantes y no van a tener cabida en mi gobierno. Hay gente que cobra hasta siete millones y no trabaja. Sin embargo, encontré operarios de maquinarias y otras personas que mojan la camiseta y ni siquiera tienen un contrato laboral; a esas personas sí les voy a dar todo mi respaldo. También voy a eliminar el plus, ¿qué plus, en concepto de qué cobran el plus?”, cuestionó Peralta.

Administración de Vera Báez era “un chiquero”

Con relación a cómo se manejaba la administración del gobernador cartista Juan Carlos Vera Báez, destituido por la Cámara de Diputados, tras la intervención en la que se constató un daño patrimonial de más de G. 18.500 millones de los fondos covid y otros rubros, indicó que encontró la institución como un “chiquero”.

“La casa está totalmente desordenada, está patas para arriba. Quiero comparar con un chiquero la forma en la que vine a encontrar. Ahora estamos trabajando con mi equipo por la licitación del almuerzo escolar. Hay deudas que pagar para que se vuelva a entregar los alimentos y otras obras que deben continuar. La gente tiene que entender que yo vengo arrastrando esta situación generada en gobiernos anteriores, voy a hacer todo lo que está en mis posibilidades y si se ajusta a la ley”, informó el gobernador interino Richard Peralta.

Asumió concejal suplente Pablo Peralta Cristaldo

Durante la sesión ordinaria de la Junta Departamental de este martes se convocó y tomó juramento al suplente Pablo Alider Peralta Cristaldo (ANR FR), quien asumió la banca dentro de la Junta en reemplazo de Richard Peralta. Este a su vez es su sobrino.

“Estamos ante este escenario en el que un concejal ha asumido el interinato de la Gobernación, es nuevamente una experiencia. Yo estuve en la anterior crisis política durante el periodo de Rodolfo Friedmann, ahora estamos con otro grupo importante de gente que ha tomado decisiones importantes. Esta Junta ha sido buena representante del Guairá al asumir el rol de contralores, cuestionando y denunciando lo que se debía denunciar. Eso enarbola las funciones de la Junta”, expresó el nuevo concejal Alider Peralta.

Alíder Peralta Cristaldo (ANR FR) ya estuvo como concejal departamental en la administración anterior con el entonces Gobernador Rodolfo Friedmann Alfaro, donde también se había generado una crisis jurídico política con la renuncia falsa de Friedmann y la designación de tres hasta cuatro gobernadores, por lo que tiene vasta experiencia en cuanto a “crisis política” se refiere.