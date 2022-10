EPP: el Gobierno debe dar explicaciones y a criminales no se debe dar privilegios

Carlos María López, presidente de Diputados, minutos antes de la sesión ordinaria de esta mañana lamentó que el Gobierno se doblegara ante las exigencias de criminales y sobre todo la desprolijidad con que se manejó el conflicto surgido con el ingreso del féretro del criminal Osvaldo Villalba, líder de grupo terrorista EPP, a la sede de la Cárcel de Buen Pastor por exigencia de Carmen Villalba.

“Hay mucha gente del Gobierno que debe dar explicaciones. No solo basta con sacarle al ministro o destituirle a la directora de la cárcel. Alguien dio la orden para que pueda ingresar el féretro y creo que a criminales no se les debe dar privilegios y a criminales no se les debe dejar que te extorsionen”, dijo el presidente de Diputados.

Agregó que entiende y sobre todo lamenta el sufrimiento de la familia de los secuestrados al ver que personas que tanto daño han hecho al Paraguay tengan un trato privilegiado.

“Duele ver a la familia Denis, a doña Obdulia llorando. Están indignados, con mucha razón. Es una situación difícil y a esta clase de personas no se les debe dar privilegios. El Gobierno debe salir a argumentar qué es lo que pasó. El sometimiento que una persona detenida hizo demuestra un poder, o le estamos otorgando un poder, que es lo más triste”, manifestó Carlos María López.

Por otro lado, aseveró que el ingreso del féretro a la cárcel es un retroceso del Gobierno en su lucha frontal contra el EPP.

“El ingreso del féretro de Osvaldo Villalba al penal del Buen Pastor echa por tierra el logro que el Gobierno nacional tuvo con su baja. Ellos tienen más derecho que cualquier ciudadano de bien y las autoridades deben salir a aclarar esto”, puntualizó hoy el diputado liberal.