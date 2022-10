Deducibilidad del IVA: creen injusto que el Estado recaude más prestando pésimos servicios

Enrique Riera, senador colorado, dijo que son conscientes de que la ley que busca la deducibilidad del 100% de los gastos personales y familiares puede afectar en alguna medida en el corto plazo a la recaudación de las arcas tributarias.

Sin embargo, aseguró que también al saber los ciudadanos que con todos los recibos que tengan en la mano se puede deducir el IVA, obviamente va a formalizar la economía, va a ampliarse la base tributaria, y a la larga en mediano y largo plazo van a recaudar más.

“Me parece injusto que un Estado que no presta buenos servicios públicos ni en seguridad, ni en salud ni en educación, que tiene problemas de corrupción, pretenda seguir recaudando a través del bolsillo de los ciudadanos”, afirmó el legislador.

El proyecto pasa al Ejecutivo y, según Riera, existe posibilidad de veto y por lo que se podría definir en la corte. Dijo que sería difícil estimar un número, pero según la senadora Samaniego, son miles los afectados, considerando que quienes trabajan para llegar a fin de mes, que no dependen del Estado, y trabajan en el sector privado, son del sector que genera riqueza.

Lea más: Deducir del IVA gastos de “super” podría golpear contrabando, dicen

“Crecimiento del Estado no es problema, el problema es el robo”, asegura Riera

Riera dijo que hay una contradicción con respecto a la postura del ejecutivo que habla sobre una reducción en la recaudación con este proyecto de ley, mientras que sigue pidiendo ampliaciones presupuestarias.

Dijo que esto depende de la disposición de hacienda y que los legisladores tratan de no aprobar las ampliaciones hasta donde sean razonables. “En tanto y en cuanto no mejore la calidad del gasto público, no creo que el crecimiento del Estado sea un problema, el problema es el robo”, aseveró.

Lea más: Video: diputado cartista reconoce que los colorados roban dinero público

Habló de situaciones como el de salud, donde se incorporó mucha gente y se gastó mucho dinero por la pandemia. Terminada la pandemia iban a salir todos, pero al final no sucedió, para evitar volver al sistema de salud que se tenía antes de la pandemia. “La pregunta es ¿necesitamos o no más gente en el sector de la salud? Yo creo que sí”, afirmó.

Otro tema es la seguridad. Explicó que los ministros dicen que no pueden tener más de 8.000 a 9.000 efectivos por día en la calle para proteger 7 millones de habitantes. Los números te dicen que tienen que ser más.

El capital es “cobarde”, aseguró legislador, ante pregunta sobre impuestos a la riqueza

Riera dijo que los países que eligieron el camino de implementar impuestos a la riqueza se estrellaron.

Aseguró que capital es cobarde y busca esconderse. “Hoy discutís un proyecto como ese y no vas a agarrar ni un peso”, afirmó en conversación con los medios de prensa.

Dijo que de entablar una conversación sobre este tipo de impuestos, toda la riqueza se va a desplazar, en vez de invertirse en Paraguay.

Lea más: Deducibilidad del IVA: “Si nos pide nuestra recomendación, sería la del veto”, adelantan

“Esos no son caminos correctos, en mi opinión. El camino nunca fue aumentar los impuestos, está probado que cuando bajas los impuestos, se recauda más”, refirió, agregando que se debe cerrar la evasión y la corrupción para analizar después a quién cobrarle más impuestos.