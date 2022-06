Deducir del IVA gastos de “super” podría golpear contrabando, dicen

El presidente de la Federación Paraguaya de Mipymes (Fedemipymes), Luis Tavella, calificó de muy positivo e interesante el proyecto de ley que propone deducir del Impuesto al Valor Agregado (IVA) hasta un 30% de los gastos de los supermercados, en alimentos y productos de la canasta básica.

Sin embargo, el representante de las mipymes, sector que emplea al 70% de la población económicamente activa (PEA), recalcó que lo ideal sería que se puedan deducir gastos en un 100%. “Lo lógico es que sean todas las compras, pero es un paso importante (aún el 30%) para avanzar en la formalización de la economía”, sostuvo.

Tavella reconoció que la propuesta podría implicar una reducción en la recaudación del Fisco. Por este motivo, consideró que las autoridades deben aplicar otras reformas, como por ejemplo, la optimización de gastos. “Acá hay que buscar otros caminos y entre esos está el hecho de que el Estado empiece a gastar menos y mejor”, señaló. Añadió que las autoridades no pueden obligar al sector privado a pagar todas sus falencias.

“Es un comienzo el 30%. Va a ayudar fuertemente a la formalidad y cuando mejorás la formalidad, mejorás el IVA”, dijo. Destacó que este punto podría marcar la diferencia para el contribuyente, el momento en que este elige dónde hacer compras, ya que actualmente el propio sistema tributario, sostuvo, desmotiva el consumo en comercios formales. “Por qué yo me iría a comprar en un local formal si mi IVA no puedo deducir, me voy y compro de lugares informales, que sale más barato y tampoco puedo deducir”, opinó haciendo referencia a la decisión de un consumidor.

A su vez, el presidente de la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay (CCCP), Jorge Mendelzon, comentó que todo lo que exija expedición de facturas ayuda a que la gente tenga motivación para pedir su boleta legal. “De ese modo, se le da a la gente al menos una justificación para decir ‘no’ a las mercaderías de contrabando que abundan en el país a la vista de todos, incluso de los funcionarios de Tributación”, puntualizó.

Eugenio Caje, de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar), gremio que aglutina multitiendas, apuntó por su parte que los cambios en la recaudación deben ser paulatinos, así como los incentivos. “En las políticas fiscales cada cambio genera nuevos equilibrios y no debe promover desequilibrios”, dijo.

“Pelota está en cancha” de Diputados

El jueves pasado, el Senado aprobó con modificaciones el proyecto de ley que amplía la posibilidad de deducción del IVA por servicios personales, estableciendo que en el caso de alimentos se podrá deducir hasta el 30% de los gastos, además de otras flexibilidades de la ley vigente. El documento vuelve a la Cámara de Diputados en una segunda vuelta.