Piden al Senado frenar a las “aves de carroña” que buscan ganancia en IPS

“Instamos a los senadores a tomar en serio esto, a dejar de buscar como aves de carroña algún tipo de beneficio del IPS, ya sea en cargos, licitaciones, etc.”, afirmó la diputada Kattya González (PEN) sobre lo aprobado el lunes último, ocasión en que 44 diputados dieron media sanción a un planteamiento de ley con el que se pretende habilitar al Instituto de Previsión Social a tomar préstamos para cubrir sus millonarias deudas generadas por su mala gestión.

De los 44 que votaron por ese cuestionado proyecto que pondría en peligro el manejo del dinero de los trabajadores aportantes y jubilados de la entidad previsional, 35 buscan el rekutu o ubicarse en otros cargos, ya sea en el Senado o al frente de una gobernación.

González remarcó que espera que el Senado pueda frenar dicha peligrosa iniciativa, aunque en los últimos tiempos sus actuaciones también han sido igual de cuestionadas que las de la Cámara de Diputados, contaminadas presuntamente por los intereses electorales.

“El Senado tampoco viene siendo una cámara de depuración. Tenemos la última sorpresa donde a tambor batiente aprueban la extensión de mandato de intendentes, o sea que son igual de bandidos nomás que -muchos de- está cámara, no tienen ningún respeto a la institucionalidad, pero espero que puedan convocarle a (Vicente) Bataglia y a sus consejeros para ver cómo lo que ellos pretenden implementar esta ley”, dijo la diputada, quien insistió en que ella y otros de sus colegas no tuvieron esa chance, ya que fueron “emboscados” y no se les permitió tratar con seriedad el plan.

La legisladora refirió que es “una falacia decirle al asegurado que con esto se va a solucionar” y que además se pretende “utilizar argumentos emocionales como que el IPS, si no hacemos esto, se va a quedar sin medicamentos”.

“El IPS hoy no tiene medicamentos”, dice Kattya

“El IPS hoy no tiene medicamentos. No es cierto que una ley va a solucionar un problema estructural. Lo que es cierto es que detrás de este proyecto hay demasiada oscuridad y no solamente eso, se hace en época electoral”, exclamó la parlamentaria.

Para la aprobación a tambor batiente de dicha idea se prestaron miembros de casi todos los sectores políticos con representación en Diputados. Incluso el cartismo intentó despegarse de la crítica alegando estar en contra, sin embargo la presencia y voto de cuatro de sus integrantes permitió la media sanción.

“La bancada de Honor Colorado desde el principio rechazó el proyecto de Ley que plantea un nuevo millonario endeudamiento del IPS. Ante el acuerdo entre el oficialismo y algunos sectores de la oposición intentamos dejar sin quórum la sesión, pero lastimosamente no lo logramos”, expresó el diputado Pedro Alliana (ANR, HC). Sin embargo, si sus diputados Ulises Quintana, Rubén Balbuena, Esteban Samaniego y Luis Urbieta se retiraban, se hubiese logrado impedir el tratamiento del plan.

Así, el caso de Honor Colorado llama más la atención puesto que se caracteriza por ser una bancada entregada total y unánimemente a las disposiciones de sus jefes.

Propuesta para IPS nada soluciona

La diputada por el Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González también dijo que por la manera en que se planteó el proyecto “no hay buena fe” y que sancionarlo nada cambiará como para que haya mejoras para el asegurado, ya que a los políticos tradicionales les conviene mantener el sistema mendicante que siempre hubo en IPS.

“Hoy hay propuestas alternativas, pero no quieren que nada mute, quieren seguir así y que falten medicamentos, porque así le tenés al votante en la casa de un presidente de seccional pidiendo que le compre remedio o un cajón”, sostuvo la diputada del PEN.

También refirió que si esta iniciativa era seria, el propio Poder Ejecutivo debió impulsarlo. “No se involucró el Ejecutivo, le mandan a sus perros viejos, a gente que no tiene ni moral ni prestigio que defender. Si acá había algo serio, el Ejecutivo, que tiene iniciativa legislativa, a través del equipo económico debió haber defendido este feroz endeudamiento”, afirmó la legisladora.

Cuestionan supuesta “venia” de gremios

El diputado Édgar Acosta (PLRA, efrainista) también criticó el argumento de que supuestamente gremios de empleadores y de trabajadores y sus representantes en el consejo del Instituto de Previsión Social (IPS) estuvieron de acuerdo con el plan de endeudamiento por US$ 240 millones, diciendo que eso no es garantía alguna para el asegurado.

“¿Desde cuándo la opinión de la Unión de Gremios de la Producción (UIP) es determinante? ¿Desde cuándo la opinión de los gremios interesados en cobrar es determinante?... si son parte interesada. Acá tenemos que procurar buscar el interés general sobre el particular”, indicó el diputado Acosta, quien fue uno de los que se opuso a tratar y aprobar tan relevante plan citado.

“La UIP te va a buscar siempre una ventaja cuando guarda relación a que sus asociados van a cobrar, o las farmacéuticas van a estar muy enamoradas del IPS si están con intenciones de cobrar”, insistió el diputado liberal. La supuesta venia de gremios fue un argumento esgrimido para tratar de evitar las críticas, sin embargo, ya se anunciaron manifestaciones y repudios por parte de asegurados contra el diputado Arnaldo Samaniego (ANR, oficialista), uno de los principales impulsores del referido planteamiento de tomar el millonario crédito.

Otro punto central de la crítica es que no existe un solo papel formal presentado en Diputados que detalle el monto de las deudas de IPS y cómo está compuesta. Por ejemplo, no se sabe si el préstamo será usado para financiar únicamente medicamentos o también los cuestionados servicios, como el de limpieza y seguridad, denunciados por ser supuestos negociados.