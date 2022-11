Nicanor: si no gana las internas, el oficialismo colorado está “obligado a trabajar con el proyecto ganador”

En conversación con medios de comunicación este miércoles en el Palacio de López, el director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, se refirió al panorama político interno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) de cara a las elecciones internas en que el partido elegirá a sus candidatos para los comicios generales de abril de 2023.

Duarte Frutos, expresidente de la República (2003-2008) y miembro de la facción oficialista del Partido Colorado que apoya la precandidatura de Arnoldo Wiens a la presidencia, hizo eco de declaraciones hechas por el propio Wiens, quien insinuó un posible acercamiento del oficialismo colorado al movimiento rival, Honor Colorado, del expresidente Horacio Cartes, luego de las internas.

Consultado sobre la postura que tomaría el oficialismo colorado en caso de que Santiago Peña, precandidato del cartismo, venza a Wiens en las internas y consiga la nominación colorada a la presidencia, Duarte Frutos dijo que “estamos obligados, si somos republicanos, a acompañar al proyecto ganador, lo cual no significa que tenemos que estar abrazándonos cada 30 segundos con determinadas personas”.

Actualmente existe una fuerte polarización dentro del Partido Colorado y representantes del oficialismo y del cartismo han criticado duramente a la otra facción. Además de la pugna entre Wiens y Peña por la candidatura presidencial, los líderes de ambos movimientos –Cartes y el presidente Mario Abdo Benítez- competirán en los comicios del 18 de diciembre por la presidencia de la ANR.

“El Presidente dijo que no compartirá escenario con determinadas personas, lo que no significa que no va a trabajar por el partido”, insistió Duarte Frutos. “El coloradismo va a estar integrado en su diversidad, en sus particularidades”.

Avances en Aña Cua

Duarte Frutos comentó que las obras de construcción del “brazo Aña Cua” de la hidroeléctrica de Yacyretá están completos en un 35%, con unas 1.200 personas empleadas directamente en las obras.

Indicó que el martes terminó el concurso de precios para la adjudicación de una licitación para la construcción de una estación intermedia que permitirá la interconexión de Aña Cua con Yacyretá y la red eléctrica de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Esa adjudicación tendrá un costo de US$ 24 millones. Duarte Frutos estimó que si se mantiene el ritmo de avance actual de las obras, la primera turbina de Aña Cua podría ser instalada en 2023.

Además, reportó que, según las proyecciones, Yacyretá llegará a un récord de producción de energía eléctrica este año, pudiendo llegar a una producción total anual de 15 millones de megawatts por hora, un 15% más que la energía producida por la hidroeléctrica en 2021.

El futuro de Itaipú con Lula

En otro sentido, Duarte Frutos se mostró optimista por las implicancias que la reciente victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil podría tener para los intereses paraguayos en relación a la hidroeléctrica Itaipú, que ambos países administran juntos.

“Siempre sostuve que Lula es amigo de Paraguay; las mayores reivindicaciones en materia energética en Itaipú las tuvimos en la era Lula”, dijo Duarte Frutos, señalando que gracias a negociaciones de su gobierno con el de Lula da Silva aumentó considerablemente el precio por la cesión de energía eléctrica de Paraguay a Brasil y se firmó un acuerdo entre la ANDE y la estatal brasileña Electrobras que permitió sacar a la empresa paraguaya de una quiebra financiera.

Duarte Frutos también mostró optimismo por la posible designación de Jorge Samek, ex director brasileño de Itaipú, como nuevo ministro de Minas y Energía de Brasil.

“Creo que la negociación del anexo C y todo lo que tenga referencia al tema de Itaipú, podríamos pensar, sería mucho más llevadera con el presidente Lula”, dijo.