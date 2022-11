Pedro Alliana trató de corrupto y miserable a Mario Abdo

A tempranas horas la dupla presidencial de Honor Colorado Santiago Peña y Pedro (Mangui) Alliana inició su jornada con una reunión con dirigentes en la ciudad veraniega de Cerrito, ambos estuvieron acompañados por el gobernador de Ñeembucú, Luis Benítez (candidato a diputado) y Víctor Hugo Forneron (candidato a gobernador).

Lea más: Estoy en contra de los que mienten dice Santiago Peña pero el acumula mentiras

Al mediodía participaron de un almuerzo en la ciudad de Pilar con dirigentes del departamento, que contó con la presencia de Horacio Cartes.

A la noche asistieron a un acto en la plaza Gral. Bernardino Caballero de barrio Obrero de esta ciudad. Fue el intendente Fernando Ramírez quien dio apertura al acto y dio la bienvenida a todos, recordando a los presentes su primer año de gestión.

Luego habló el gobernador de Ñeembucú, Luis Benítez ,quien no se ahorró calificativos en contra del gobierno de Mario Abdo Benítez y dijo sentirse perseguido porque le recortaron su presupuesto para las obras sociales.

Lea más: Ciudadanos escrachan a Santiago Peña y a su comitiva en Ciudad del Este

“Yo soy gobernador y a mí me persiguen mis correligionarios porque yo no pienso igual y cómo voy a pensar igual si todos los días se le roba a la gente, necesitamos un gobierno que piense en la gente. Ustedes me conocen, saben el valor de mi palabra y si digo que voy a hacer, lo voy a hacer”, subrayó.

Posteriormente tomó la palabra el actual presidente de la ANR y diputado por el departamento de Ñeembucú, Pedro Alliana, quien criticó duramente al presidente de la República Abdo Benítez, a quien calificó de miserable.

“Este 18 de diciembre no nos equivoquemos; las vez pasada nos equivocamos y 4 años y medio de sufrimiento, de pobreza, de miseria, de decepción nos trajo este gobierno, es impresionante la persecución a nuestros correligionarios; les están sacando los beneficios a nuestros abuelitos porque sus familiares piensan distinto; es una actitud miserable, comenzando por el Presidente de la República y aquellos que siempre se sirvieron del Partido Colorado”, criticó.

Recordó que Cartes salvó de dos juicios políticos a Mario Abdo Benítez, para que el poder no caiga en manos de la oposición. “Cartes entregó el bastón de mando a otro colorado, pero lastimosamente este es un gobierno inepto y corrupto; Horacio Cartes le salvó dos veces de un juicio político”, reiteró.

Dijo que el gobierno está abandonando a la población pilarense. “Iniciamos el trabajo de la costanera de Pilar con Horacio Cartes, buscamos los recursos con el Ministerio de Hacienda, conseguimos y en la Cámara de Diputados hemos aprobado los recursos y lastimosamente este gobierno destinó a otro lado los fondos”, apuntó Alliana.

“Por eso está atrasada nuestra costanera, hace un año debieron llamar a la licitación de la segunda fase y hasta ahora no lo hacen. Pilar está sin motobomba, está sin desagüe, prefirieron hacer asfaltado para que unos pocos se llenen los bolsillos, prefirieron hacer pasarela de oro y se olvidaron de Pilar; se olvidaron de lo que pasamos cuando crece el río”, se lamentó Pedro Alliana.

Lea más: Santi Peña es el más felicitado en redes por aniversario del PLRA

Horacio Cartes, por su parte, habló en un tono más conciliador, luego de alabar la gestión de Pedro (Mangui) Alliana, dijo que no hay que hacer caso a los que desilusionaron en este gobierno.

“Que Dios nos dé salud, porque la vida también nos enseñó que no sabemos si vamos a amanecer mañana”, comenzó diciendo el líder de Honor Colorado.

“Nosotros tenemos que atender a todos los colorados y a no colorados . Yo les pido que no nos acordemos de aquella personas que nos desilusionaron, de aquellas personas que persiguieron y tocaron el estómago de las personas más humildes, trabajemos para ser diferentes a ellos, que vuelva la paz”, dijo el exmandatario.

En otro momento hizo una referencia a una diputada sin mencionar nombre: “Algunos dicen ANR nunca más; por qué dicen eso, es envidia, no es maldad. Hay una diputada’i que dice ‘yo soy multiorgásmica’, y unos cuantos tavyrón se quedan babeando por ella”, dijo desatando la risa de todos los presentes.

El acto culminó con el discurso de Santiago Peña, quien se pasó alabando la gestión de Pedro Alliana como presidente en la ANR y a Horacio Cartes y luego señaló que viene a reafirmar un compromiso con la población de Ñeembucú.

“Yo vengo a reafirmar mi compromiso con ustedes, lo vamos a hacer con más fuerza. Nuestro proyecto no es solo para 5 años eso tenemos que aprender” dando a suponer que posterior a él Pedro Alliana será el próximo candidato a Presidente de la República.

Santiago Peña añadió: “Sabemos el dolor que sienten los ñeembuqueños por la ingratitud de este gobierno. Ñeembucú cumplió con el Partido Colorado, para que Mario Abdo y su equipo corrupto gane, claro que duele cuando vemos que el presidente de la República se candidata para competir con Horacio Cartes y luego dice que el Partido Colorado va a caer porque no habrá abrazo republicano”, lamentó.