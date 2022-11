Martín Burt: “Si no fuera por la libertad de prensa, no tendríamos dos extraditables en Paraguay”

Luego de que anoche, se confirmara el fallo favorable hacia la exviceministra cartista, Marta González Ayala, quien impulsó un juicio contra la directora y un periodista de ABC Color por publicaciones que denunciaban presuntas irregularidades cuando la denunciante estaba al frente de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), el precandidato a la presidencia de la República, Martín Burt, llegó hasta la Redacción de ABC Color, para expresar su apoyo a nuestro medio y a la libertad de prensa.

Lea más: Aberrante fallo contra libertad de prensa: “Vamos a tener que callarnos ante casos de presunta corrupción”

“Creo en la libertad de prensa. Si no hubiese sido por ABC, nosotros no hubiésemos tenido dos extraditables en el Paraguay. Si no teníamos libertad de prensa, nos iban a comer crudos”, afirmó.

“La impunidad y el hecho de que el fallo contra ABC haya sido el día en que se demuestra que la propia Corte Suprema de Justicia, está infiltrada por el narcotráfico, son las pruebas. Si no hubiese sido por la prensa, esto no iba a salir, no habría un libelo acusatorio contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia”, añadió.

En cuanto a su opinión sobre el fallo a favor de Marta González, manifestó: “El fallo contra la libertad de prensa implica que los poderes fácticos, el poder de ‘Don Dinero’ sigue manejando al Paraguay. Tenemos una democracia falsa y eso es grave, porque crea inestabilidad”.

Lea más: Aberrante fallo atenta contra la libertad de prensa

Fallo es una persecución política a la prensa, según Martín Burt

Finalmente, afirmó que este tipo de actos es una manera de persecución política. “La persecución a la prensa es una manera de persecución política”, dijo.

Pasada la medianoche, la justicia se prestó para cercenar la libertad de prensa con el aberrante fallo favorable hacia la exviceministra cartista, Marta González Ayala, quien impulsó un juicio contra la directora y un periodista de ABC Color por publicaciones que denunciaban presuntas irregularidades en un contrato para la actualización del sistema tributario, cuando la denunciante estaba al frente de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).