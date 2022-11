Fiscalía ya tiene informe de la Comisión Bicameral de Investigación sobre lavado de dinero y delitos conexos

El presidente de la Comisión Bicameral de Investigación Jorge Querey (FG) explicó que se presentó toda la documentación ante el Ministerio Público y queda en manos de la fiscalía analizar si amerita una investigación, aunque se mostró escéptico a que eso ocurra teniendo como antecedente el informe presentado contra “el hermano del alma” de Horacio Cartes, Darío Messer, que nunca se investigó de manera adecuada.

Lea más: CBI detalla otros supuestos vínculos de tabacaleras con el lavado de dinero

“Ya se remitió ante la fiscalía el informe hace ocho días. Con respecto al Ministerio Público y analizando su autonomía esperamos que tenga un rol institucional de no injerencia y sobre todo que la investigación se lleve adelante como debe ser”, dijo el senador Querey.

Recordemos que el informe de la CBI determinó que Paraguay es un “corredor logístico” de la criminalidad internacional y se decidió desde Senadores presentar incluso denuncias en ámbitos internacionales.

“El caso de Kassem Mohamad Hijazi, por ejemplo, tuvimos informes desde el 2016 de reportes de la situación financiera desde Paraguay y Panamá, pero recién la fiscal Sandra Quiñónez abrió una investigación hace unos días, cuando el caso se filtró”, dijo el senador y agregó “si no se hizo nada con respecto Hijazi. Aquí hay que analizar figuras penales ya en contra de la fiscal General del Estado o los fiscales que tenían que cumplir ese papel. No puede ser que aquí no haya una investigación, o imputación contra Hijazi pues está en el informe final de la comisión”, dijo Querey.

Lea más: Fiscalía nunca investigó a funcionarios “ciegos” en caso de Darío Messer

El senador lamentó el manejo irregular y encubridor del Ministerio Público ante casos que tengan que ver con el crimen organizado y puso como ejemplo el informe sobre Darío Messer cuando en mayo de 2019 el Senado remitió las conclusiones de su investigación a la Fiscalía. En ellas se advertía al Ministerio Público la responsabilidad de 17 personas, casi todos funcionarios públicos, que facilitaron a Messer su actividad delictiva.

Se apuntaba al expresidente Horacio Cartes, Santiago Peña (extitular de Hacienda), Óscar Boidanich (ex-Seprelad), Karina Gómez (ex-Senabico), pero ninguno fue investigado adecuadamente por la fiscalía.