Libertad de expresión: Hay una fina línea, justifica Harms

“En estas cuestiones uno tendría que tener el expediente a la vista para saber si se obró o no con justicia”, dijo excusándose de opinar sobre el caso particular y sn querer calificar de que se trate o no de un ataque a la libertad de expresión.

Lea más: Sociedad Interamericana de Prensa repudia intento de censura

Se le comentó los alcances del cuestionable fallo del juez Wilfrido Peralta y los riesgos para la libertad de expresión, sin embargo insistió en querer aguardar la leer el expediente.

Lea más: Video: juez huye para no explicar su sentencia contra la libertad de prensa

No obstante, se quejó de que como legislador, muchas veces fue “atacado” por la prensa, por lo que también empatizó con la posibilidad de accionar judicialmente.

“Cuántas veces me atacaron de forma absolutamente irresponsable, porque a veces la información sobrepasa lo ético, entonces es muy delgada a veces la línea entre lo que significa libertad de expresión y lo que significa agraviar a una persona”, refirió

“Una cosa es la información y otra cosa es la opinión, lo que yo digo que muchas veces la opinión se extralimita”, sostuvo.

En el caso de la condena contra ABC precisamente lo que se cuestiona del fallo judicial es las publicaciones atacadas no poseía opiniones del medio ni del periodista, sino que exponía partes de un informe de la Dirección Nacional de Contrataciones Pública (DNCP) que advertía de presuntas irregularidades en un proceso de licitación a cargo de Tributaciones.

A esto hay que sumarle que durante el juicio oral y público, las tanto la DNCP como otras instituciones ratificaron los hechos denunciados, sin embargo, estas pruebas no fueron tenidas en cuenta en el fallo del juez Peralta.