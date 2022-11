Concejala “provida y profamilia” no quiere perder su “derecho a discriminar”

Sandra Miranda (PPQ), miembro de la Junta Departamental de Alto Paraná, estuvo presente en la audiencia pública realizada ayer en la sala mixta del Congreso Nacional donde se debatió suspender la Ley 6659/20 y se plantea la suspensión del uso de fondos de la Unión Europea (UE) para la transformación educativa.

La política autodenominada “provida” había pedido que el espíritu de la reforma educativa debe ser realista y no se puede construir políticas públicas a base de errores y mentiras. “Nos someten a un sistema de gobernanza global que nada tiene que ver con el querer y sentir de los paraguayos”, sostuvo.

Mencionó que la reforma educativa es un modelo que se va introduciendo sistemáticamente bajando líneas a través de las oenegés que llevan por el camino de “no corrijas”, del “no distingas”, del “no opines”, y que toda distinción es considerada discriminación, según dijo Miranda.

“Nos hicieron creer que discriminar era malo cuando discriminar es un acto natural del ser humano. Todos discriminamos y yo no estoy dispuesta a perder mi derecho a discriminar”, expresó. Señaló además que el miedo a distinguir nos lleva a perder la identidad.

Constitución Nacional no admite discriminaciones

Por lo contrario, el artículo 46 de la Constitución Nacional habla de la igualdad de personas. “Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien”, reza la Carta Magna.

Asimismo, menciona que las protecciones que se establezcan sobre las desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios.

“Estoy acá como madre, abuela y como paraguaya que se siente defraudada por quienes juraron cumplir la Constitución Nacional. Les estamos demandando que cumplan la Constitución Nacional”, expresó la política cayendo en contradicciones.

Llovieron las críticas en las redes sociales

La posición de la concejala departamental generó una serie de críticas negativas. La diputada Kattya González comentó “¡Por Dios! Esta ‘autoridá' departamental no leyó la Constitución Nacional vigente!”.

El internauta Juan Torres, en su cuenta de Twitter, mencionó que esto debe ser de lo más fuerte y descabellado que escuchó en su vida.

Asimismo, la candidata a diputada por el departamento Central por la Alianza Encuentro Nacional, Estefi Careaga, expresó que “justamente todo lo que está mal es creer que hay ciudadanos de primera o de segunda, todos somos iguales en derechos y oportunidades”.

La concejala departamental Sandra Miranda también es presidenta de la Comisión Asesora de Educación de la Junta Departamental y es fundadora y miembro del Directorio de Padres en Alerta y del Frente nacional en defensa de los derechos humanos.