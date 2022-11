TSJE tiene equipos listos para internas, dice Rossel

El 17 de noviembre último, la Cámara de Senadores, sin objeción alguna, dio media sanción al proyecto de ley que extiende el horario de votación en las elecciones internas hasta las 19:00, para permitir a la mayor cantidad de votantes que puedan ejercer su derecho al sufragio.

A diferencia de lo ocurrido en el Senado, en Diputados existe resistencia no solo por parte de los cartistas -quienes ya se pronunciaron en contra- sino también de los oficialistas, para sancionar el plan de ley que surgió como iniciativa de la Justicia Electoral luego de que las máquinas de votación y equipos de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) quedaron destruidos en un incendio.

El ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral César Rossel indicó que desde el órgano electoral ya tienen todo listo y organizado para el día de las elecciones internas, que se realizarán el 18 de diciembre.

Expresó que están preparados para las elecciones independientemente de lo que decidan en el Congreso, específicamente en la Cámara de Diputados. También dijo que ya cuentan con los equipos nuevos del TREP, que son de última generación.

Los argumentos en contra del cambio de horario

Entre los argumentos que sostienen los diputados para no ampliar el horario de votación hasta las 19:00 y mantenerlo hasta las 17:00, es el temor en que no les alcance el alimento para los miembros de mesa, que no se acuda a los locales de votación, y el resultado TREP se divulgue muy tarde.

El director de Informática del TSJE, Fausto Von Streber, había dicho que solo se podrán reponer 2.000 de las 7.500 máquinas de votación que se perdieron en el incendio. Es decir, no llegará ni al 30% de la cifra destruida y para subsanar eso aumentan la cantidad de electores por mesa.

Oficialistas rechazan cambio de horario

El diputado Ángel Paniagua (ANR, FR) manifestó ayer que están en contra de ampliar el horario de cierre de votación por varios motivos. Indicó que desde esta semana unificarán criterios con los cartistas para tener una posición unánime.

El diputado dijo estar conforme con ampliar la cantidad de electores por mesa de votación, pero que no esta de acuerdo con extender el horario de votación dos horas mas del cierre habitual.

Paniagua fundamentó en que llevar una votación hasta las 19 permitirá que la jornada electoral sea muy larga, y que retrasará el conteo de votos e incluso pondrá en duda el resultado electoral.

Indicó que extender el horario de votación también podría habilitar a que se produzca un margen de maniobra de los resultados.

El parlamentario también manifestó que varios de sus colegas coinciden en que se debe evitar que se prolongue el cierre del horario de votación y que esta semana buscarán unificar criterios para sentar una postura unánime de rechazo al proyecto de ley.

Desde hoy envían los kits TREP al interior

Los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestard (presidente) y Jorge Bogarín (vicepresidente), acompañaron las jornadas de capacitación y carga de kits TREP que serán utilizados en las Elecciones Internas Simultáneas para la puesta en marcha del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

El director informático, Fauto Von Streber, indicó que tienen un total de 1.500 kits CTX, se cuenta con nuevos equipos pero con la misma funcionalidad del TREP, realizar esta capacitación y posteriormente, los simulacros, es de suma importancia”, resaltó añadiendo que a partir de la fecha comienza el envío de los kits a varios puntos del país.