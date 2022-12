Más castigo a objetores de conciencia, al archivo

El cuestionado proyecto de ley planteaba que personas que no hayan hecho el Servicio Militar Obligatorio y opten por la objeción de conciencia, estén obligadas a realizar servicio sustituto o pagar una multa de cinco jornales (G. 490.445).

Lo peor es que si por cuestiones laborales o de estudios no pudieran realizar el servicio o no tuvieran para pagar la multa, serían sometidos a la muerte civil, es decir, no podrían realizar trámites como obtención de pasaporte, licencia de conducir, entre otros.

Con la sanción automática en Diputados, queda firme el rechazo del Senado y el proyecto se conduce al archivo.

Otro asunto que seguramente quedará firme por sanción ficta, es el veto del Ejecutivo al proyecto de ley que planteaba extender el régimen especial de aportación al Instituto de Previsión Social (IPS) para rubros más afectados por la pandemia (gastronómicos, turismo y hotelería y eventos).

El proyecto tiene sanción automática este domingo 4, y al no se tratado en Diputados, se considera aceptada la objeción total del Ejecutivo y pasa al archivo. De todos modos, antes el Senado ya se había allanado a las objeciones del presidente Mario Abdo Benítez.

También por la falta de quórum se postergaron otros proyectos importante y algunos controvertidos. Por ejemplo, seguirá esperando la definición sobre el proyecto de ley que previene y castiga el conflicto de intereses en la función pública (Puertas Giratorias) y los dos proyectos cuestionados por gremios de la producción y sojeros, planteadas por el diputado Colym Soroka (ANR, oficialista). Tampoco se trataron los tres pedidos de interpelación, postergados por cuarta vez.