Efraín y Soledad plantean erradicar la mafia y la corrupción endémica

Ante una multitud de personas que llegaron de los 16 distritos del departamento de Ñeembucú, los líderes locales, departamentales y nacionales encendieron un discurso apuntando a un solo objetivo, derrocar a la mafia y a la corrupción para brindar mejores oportunidades a los habitantes del Paraguay.

El acto se inició con el saludo de bienvenida a cargo de la presidente del comité liberal de Pilar, Mirna Estela Ríos, posteriormente habló el candidato a Gobernador de Ñeembucú Juan Apodaca, quien asumió el compromiso de trabajar con todos los sectores para sacar adelante al departamento de Ñeembucú.

También habló el candidato a diputado por el PLRA, Diosnel Aguilera, quien dijo que será un legislador decente que no se alquilara a la mafia ni estará al servicio de los corruptos.

Posteriormente habló el nuevo líder del PLRA del Duodécimo departamento, el escritor Ever Villalba, quien asumió la responsabilidad de liderazgo luego de que Víctor Ríos Ojeda, haya asumido como ministro de la Corte Suprema de Justicia. Villaba quien busca un escaño en el senado, dijo que junto a los demás senadores harán fuerza para dar una estabilidad a la presidencia de Efraín Alegre y Soledad Nuñez, pero por sobre todo no ocupará una banca para defraudar al pueblo paraguayo.

Se juntan para robar

Por su parte el líder del PLRA, Efraín Alegre, quien busca por tercera vez llegar a la presidencia de la república, criticó a los líderes del Partido Colorado, por anunciar que luego de la elecciones habrá abrazo republicano “Hoy escuche al más mentiroso de todos, Santiago Peña, decir que luego de las elecciones habrá abrazo republicano, otra vez plantean las mentiras, se pelean entres si se dicen de todos, uno le dice al otro, como hasta asi son de ladrones y el otro le responde que van a decir ustedes si son representantes de la mafia transnacional, hasta parece que están peleados, pero eso hacen solo para engañarnos” comenzó diciendo Alegre.

“Ahora hubo un sincericidio porque había sido que aquellos corruptos quienes ellos criticaron no eran tan corruptos había sido y como siempre ellos se juntan para robar, ellos se juntan las veces que necesitan, una ves mas para engañar al pueblo paraguayo, ese es el trabajo que hacen, pero ya no nos engañan. Ya sabemos que ellos representan al pasado y ya sabemos que ellos se van, ellos se van porque llega la concertación, porque vamos a ganar el 30 de abril y el 15 de agosto vamos a asumir la Presidencia de la República con Soledad Núñez” aseguró.

Pro familia

Efraín Alegre, criticó duramente al líder de Honor Colorado Horacio Cartes, el mismo señaló que el ex presidente de la República, es un destructor de la familias paraguayas “Me pone nervioso cuando escucho que Horacio Cartes se hace llamar pro familia y de que pro familia va a hablar si él es el principal responsable del crimen organizado, de las drogas que matan a nuestros jóvenes que enferman a nuestros jóvenes, ese dice que es pro familia, los responsables de la destrucción de las familias paraguayas, los que robaron el dinero para el medicamento y las terapias intensivas en pandemia, esos son los que se hacen llamar pro familia, ellos son los destructores de las familias paraguayas” remató Efraín Alegre.

Sanear la Justicia

Efraín Alegre, dejó su opinión sobre la situación del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, dijo que la posición del partido es unánime, y que eso se reflejo en la Cámara de Senadores con el pedido de renuncia del ministro Fretes, “Existe la necesidad de dar una salida única a esta crisis del Poder Judicial , creemos que los antes posible se debe zanjar esta situación, es lo mejor para la justicia del Paraguay , más que nunca necesitamos sanear la justicia en el Paraguay” finalizó.

Erradicar la corrupción

La candidata a Vicepresidenta de la República, Soledad Núñez, manifestó que desde la concertación el objetivo es erradicar la corrupción endémica, la impunidad la ineficiencia del estado, “Nuestro objetivo es erradicar la corrupción endémica, la impunidad, por que cuando vemos nuestros hospitales públicos sin medicamentos, cuando vemos la falta de infraestructura, la falta de caminos, la falta de apoyo a los pequeños productores, cuando vemos una educación que no funciona, esto no tiene razón de ser, hay personas que no están tomando las decisiones que no nos merecemos como paraguayos, y nosotros los paraguayos no estamos condenados a vivir esta realidad de por vida, nos merecemos un mejor futuro y de eso trata el objetivo de la concertación”, dijo Soledad Nuñez.