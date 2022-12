Unión Europea: cancelar unilateralmente una colaboración para educación “nunca ha ocurrido”

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el embajador de la Unión Europea en Paraguay, Javier García de Viedma, reiteró la postura del bloque europeo ante la desinformación generada en torno al convenio de donación de fondos europeos para el sistema educativo paraguayo y su fusión con el debate paralelo sobre el Plan Nacional de Transformación Educativa.

La semana pasada, la Cámara de Diputados votó a favor de un proyecto de ley para derogar el convenio por el cual la Unión Europea se había comprometido a donar un total de 86 millones de dólares a Paraguay –de los cuales 47 millones ya han sido ejecutados– para mejoras en el sistema de educación pública y el proyecto será tratado esta semana por el Senado. El presidente Mario Abdo Benítez advirtió que vetará el proyecto de derogación si este es aprobado por el Congreso.

El convenio entre Paraguay y la Unión Europea ha enfrentado oposición principalmente por parte de grupos conservadores autodenominados “provida” y “profamilia” que piden su derogación bajo la noción errónea de que está vinculado al Plan Nacional de Transformación Educativa, al que esos sectores también se oponen.

El embajador García de Viedma recordó que los fondos donados son “no reembolsables” -entiéndase, que no se trata de un préstamo que Paraguay deba devolver– y que no están sujetos a ningún condicionamiento político y reiteró que la donación no tiene vínculo con el Plan de Transformación Educativa, ya que se aprobó cuando ese proyecto aún no existía, tomando como marco de referencia el Plan de Acción Educativa 2018-2022 del Gobierno paraguayo.

Unión Europea: “cada país elige el modelo que quiere para su educación”

Haciendo eco de un comunicado emitido hoy por la Unión Europea, el embajador García de Viedma reiteró que el bloque europeo no tiene influencia en la malla curricular del sistema educativo paraguayo, ya que “cada país elige el modelo que quiere para su educación” y Paraguay puede disponer de los fondos donados como mejor le parezca.

“Las líneas generales son mejorar la calidad de educación y los resultados de aprendizaje” por medio de la inversión de fondos en la capacitación de profesores, la provisión de útiles, textos educativos y alimentación para los alumnos, agregó el representante europeo.

Señaló que sí existe un mecanismo de control del gasto de los fondos donados por medio de indicadores para determinar si el país receptor está cumpliendo los objetivos para el uso del dinero, establecidos de mutuo acuerdo entre ambas partes.

El diplomático señaló que, en el caso de Paraguay, uno de esos objetivos acordados es la inclusión de alumnos en el sistema educativo, teniendo en cuenta que uno de los problemas de la educación en Paraguay es que muchos niños no ingresan al ámbito educativo y otros desertan de las escuelas o colegios antes de completar su educación.

Sobre ese punto, indicó que se ha conseguido aumentar en alrededor de 7.000 el número de niños que permanecen en las escuelas en comparación con períodos anteriores, y en más de 6.000 el número de niños que ingresan al sistema de educación.

Desinformación, ignorancia, confusión y sus consecuencias

En relación al debate sobre el convenio y cómo se ha confundido con la conversación en torno al Plan de Transformación Educativa, el embajador García de Viedma señaló que “ha habido desinformación, lo que no significa solo información errónea de forma interesada, sino también ignorancia y confusión”.

El embajador expresó preocupación por las ramificaciones jurídicas que podría tener la derogación del acuerdo por parte de Paraguay.

“Si uno deroga unilateralmente el marco legislativo que rige la entrega de fondos, el que entrega los fondos no puede hacerlo porque legalmente tiene un problema”, indicó, señalando que la derogación de esa ley de convenio podría imposibilitar a la Unión Europea realizar otras donaciones de ese tipo.

“Si uno firma un convenio y una de las partes unilateralmente dice que no quiere cumplirlo, no sé si tiene mucho sentido negociar otra vez para asignar ese dinero”, agregó, opinando que el asunto “no sienta un buen precedente”.

Citando consultas con expertos europeos en materia de colaboraciones bilaterales, el embajador señaló que “nunca ha ocurrido que un país unilateralmente cancele un programa de colaboración en materia de educación” y que otros países con los que la Unión Europea tiene convenios similares están mirando con preocupación lo que ocurre en Paraguay.