Euclides promete a supermercadistas mayor combate al contrabando

La dupla presidencial del Movimiento Nueva República, Euclides Acevedo y Jorge Querey, se reunió con miembros de la Cámara Paraguaya de Supermercadistas. El titular del gremio, Alberto Sborosky, pidió a los aspirante a interiorizarse sobre la actividad económica que encabeza, la cifra de personas que emplean y las luchas a favor de la formalidad.

“Hemos perdido competitividad por innumerables causas, porque no hay formalidad, que es uno de los principales desafíos de todos los que emplean formalmente y pagan impuestos”, dijo el presidente del citado gremio.

Lea más: Capasu exige lucha más enérgica contra el contrabando

A su turno, Euclides señaló que la formalización representa una oportunidad para que las empresas se desarrollen y los trabajadores estén protegidos.

“Es importante este encuentro, para saber qué proponen y qué demandan como sector neurálgico de la Economía, coincidimos en que, si no hay formalidad, no habrá empleo, no habrá ingreso”, aseveró.

A su turno Querey señaló que no es posible hablar de éxito de la formalización, cuando hay un 46% de economía en negro, cuando los niveles de evasión fiscal son altísimos y la obligaciones laborales e impositivas no se cumplen.

Disconformes con el combate desde el gobierno

Según el comunicado, los miembros de la CAPASU también señalaron como otra disconformidad, la fallida lucha contra el contrabando desde el gobierno.

La dupla presidencial señaló que la gestión de gobierno será en fluido contacto con los sectores interesados y que está previsto diseñar una estructura institucional anticontrabando, con asignaciones presupuestarias y una secretaria nacional de inteligencia fortalecida.

Dentro de la reunión también se habló de política, economía, corrupción y la lucha para erradicar las organizaciones criminales.

Lista de Senadores

Por otro lado, el movimiento Nueva República ya presentó su lista de senadores. La nómina es de una lista única de 45 candidatos la cual será formalizada tras las internas del 18 de diciembre, en que se usará el sistema de votación de lista desbloqueada y voto preferencial (ver la lista más abajo). Tras dicho trámite, la misma lista volverá a ser puesta a consideración de todo el electorado en las elecciones generales del 30 de abril de 2023.