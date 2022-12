Sugieren lanzar al espacio ultraterrestre a políticos “escombros” y ligado al crimen organizado

“Ya que estamos aprobando este convenio internacional, ¿por qué no aprovechamos para lanzar al espacio a muchos diputados? Así le lanzamos y nos libramos de una clase política que no escucha, que habla mucho y que hace poco. Aprovechemos para lanzar a los políticos bandidos que sustentan sus campañas con dinero mal habido y a gente que tanto daño nos hace”, propuso la legisladora Kattya González, de manera sarcástica, pues mientras se estaba tratando el proyecto de ley, la sesión extra parecía más “un mercado” que una sala de sesiones.

Por otro lado, la diputada liberal Celeste Amarilla solicitó que se rechace el proyecto, pues ella considera que si bien es importante la medida, no es urgente. Para la parlamentaria liberal, es más urgente invertir en la construcción de caminos, en la capacitación docentes que en llevar un registro de los objetos lanzados en el espacio.

“En un país en donde hay tantas cosas para hacer como caminos, no se puede gastar plata en algo si bien importante, no es urgente. Paraguay debe enfocarse primero en educación, vivienda, salud y después en el espacio y la investigación. Estamos pensando en colocar un ascensor a una casa, pero no invertimos en el cimiento”, dijo Amarilla.

En tanto que, el diputado liberal Celso Kennedy manifestó que apoya la iniciativa, y argumentó que el país solo ni siquiera puede proteger su espacio aéreo, mucho menos puede proteger el espacio ultraterrestre por lo cual se necesita de la firma del convenio.

Tras el debate estéril se concretó la aprobación del convenio que establece un registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre, a ser llevado adelante por la Secretaría General de las Naciones Unidas. Este convenio obliga a los Estados firmantes a llevar un registro que, en el caso de nuestro país, recaerá en la Agencia Espacial del Paraguay, según se precisó.

El Estado que forme parte del citado convenio se beneficiará de medios y procedimientos suplementarios. En particular, se puede destacar el derecho previsto en el Artículo VI del referido convenio, que resultará de utilidad para la identificación de objetos espaciales y los reclamos en casos de producción de daños, así como los trámites y procedimientos para las indemnizaciones y reclamos por los gastos ocasionados por medidas que se adoptaren en casos de hallazgos de objetos espaciales en el territorio paraguayo, en aeronaves paraguayas y lo que pudiera ocurrir en el espacio aéreo.