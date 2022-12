Senadores frenan derogación de convenio con UE: “No queremos ser utilizados en las internas coloradas”

La sesión extraordinaria del Senado en la que debía tratarse el proyecto de ley que busca derogar del convenio con la Unión Europea (UE) quedó sin quórum por el retiro de legisladores oficialistas, del Partido Democrático Progresista (PDP), Frente Guasu y liberales, en detrimento de los cartistas.

El senador Hugo Rícher (FG) indicó “salimos porque esto es parte de las internas coloradas. Entonces, no queremos ser utilizados en las internas coloradas, pero en todo caso vamos a tratar si se convoca a una extraordinaria después del 18 de diciembre”.

Rícher adelantó que la intención del Frente Guasu es rechazar el proyecto de derogación, pero sin rehuir al debate.

Asimismo, cuestionó a los legisladores que quieren derogar, señalando que tienen una “postura mentirosa” y “manipuladora” ya que están introduciendo en el debate la cuestión de la transformación educativa cuando -indicó- el convenio de UE no tiene relación con dicho plan.

La senadora Desirée Masi (PDP) coincidió con su colega Rícher, pues señaló que existe un apuro por parte de los cartistas para tratar el proyecto y aprobarlo antes de las internas coloradas.

Así también, la legisladora señaló que debe existir un debate sobre dicho convenio.

Cartistas querían sancionar derogación de convenio con UE

La Cámara de Diputados aprobó, el 30 de noviembre pasado, el proyecto de ley “Que deroga la vigencia de la Ley 6699/20, que aprueba el convenio de financiación entre la Unión Europea y la República del Paraguay, para el Programa de Apoyo a la Transformación del Sistema Educativo en Paraguay y sus Anexos”.

Los cartistas pretendían sancionar la iniciativa legislativa este martes, antes de las elecciones internas del próximo 18 de diciembre. No obstante, no lograron el objetivo debido a que 23 senadores se ausentaron con la intención de no dar tratamiento al proyecto.

El proyecto sería tratado en una segunda convocatoria, fijada para el próximo martes 20 de diciembre, un día antes del inicio del receso parlamentario.