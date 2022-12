San Antonio: acusan a concejala liberal de pedir votos a exfuncionarios para ser recontratados

Un audio está recorriendo por toda la la ciudad de San Antonio y se atribuye a la concejala Lourdes Espínola (PLRA). En el mismo se escucha a una mujer pedir a un exfuncionario llevar diez votos “gratis” a favor de la precandidata a diputada Basilisa Vázquez (PLRA).

En el audio se oye, con un timbre de voz idéntico al de la mencionada concejala, que se pide presentar la carpeta, que se controlará voto por voto y que de acuerdo a la cantidad que lleven, los exfuncionarios podrán ser recontratados en la Municipalidad.

Este hecho causó la reacción de los ciudadanos, quienes manifestaron su repudio, ya que fue calificado como un chantaje a los que fueron desvinculados de la administración municipal y más aún cuando la comuna no cuenta con los recursos para mantener una superpoblación de funcionarios.

La ciudadanía exige que la precandidata salga a ganarse los votos y no estar presionando a los funcionarios y extrabajadores de la comuna para poder obtener apoyo a fin de llegar a ocupar una banca en la Cámara de Diputados. Destacan, además, que es una completa desconocida en la zona.

Concejala niega que sea su voz la del audio

Sin embargo, la edil Espínola negó que sea ella la del audio y asegura que no tiene la potestad para contratar a funcionarios.

“Disculpame, pero no se qué me hablás. La verdad que yo no tengo la potestad de contratar a nadie. Ese audio ya me enviaron”, respondió de una manera escueta la concejal .

Consultada si es ella la del audio, aseguró que no. Cuando le consultamos quién podría ser, manifestó que no puede contestar porque no sabe. “Alguien que está buscando votos como yo, seguramente”, expresó de manera irónica.

También consultamos con el intendente, Santiago Aguilera (PLRA), sobre la denuncia de que se estaría presionando a los funcionarios para llevar diez votos a favor de la mencionada precandidata y este descartó tal situación.

“Están todos locos, es lo único que te puede decir. Demasiado ya son, con cada cosa que dicen ya se pasan”, expresó el jefe comunal.