Apenas el 11% del electorado habilitado votó por la Concertación

Pese a que durante la mañana se registraron muchos retrasos por la gran concurrencia de electores, la participación en las elecciones internas de ayer no fue la ideal. El asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral informó que la Concertación Nacional tuvo la cifra más baja.

Apenas el 11% de los electores habilitados por el padrón nacional acudió a votar. Cabe resaltar que más de 4 millones de personas podían ejercer su derecho al voto para la Concertación, según los datos del TSJE.

Mientras tanto, en la ANR tuvieron una participación del 45%, un porcentaje habitual, según lo indicado por Mauro. “La participación está dentro de los márgenes históricos; siempre la participación fue baja”, planteó el asesor del Tribunal de la Justicia Electoral.

Lea más: Internas 2022 en vivo: Alegre gana en Concertación y Santi Peña en internas coloradas

Evaluación preliminar positiva

En otro momento, Mauro indicó que la evaluación preliminar es positiva. Resaltó, por ejemplo, que pese a que los resultados de la transmisión de resultados electorales preliminares (TREP) aún no son los oficiales, Arnoldo Wiens ya admitió la derrota.

“Creo que eso contribuye enormemente a la consolidación de la democracia”, opinó en contacto con ABC Cardinal. En otro momento, habló sobre las largas esperas y dijo que los Tribunales Electorales Independientes definieron la cantidad de electores por mesa, considerando las consecuencias del incendio del depósito del TSJE.

Lea más: Los candidatos que pugnarán por las Gobernaciones de los 17 departamentos, según el TREP

Así también, señaló que ahora arrancará la etapa de evaluación, en la cual van a verificar los errores, las faltas y las debilidades y si se requerirán más capacitaciones para los ciudadanos y cuál fue el promedio de gente por cada máquina de votación.

En ese sentido, mencionó que durante las pruebas piloto vieron que muchos retrasos se debieron a que la gente no tenía definido por quién votar, no porque no supiera cómo usar la máquina.