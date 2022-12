Internas 2022: Un total de 4.873.706 están habilitados para votar hoy

Las elecciones internas simultáneas se realizarán hoy domingo 18 de diciembre, de 7:00 a 17:00. Por primera vez se aplicará el voto preferencial con la intención de hacer un desbloqueo de listas sábana en cargos plurinominales (senadores, diputados y concejales departamentales). Para ello, se volverán a utilizar las máquinas de votación.

La Justicia Electoral también usará hoy su sistema de transmisión de datos preliminares Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que divulgaría los primeros porcentajes desde las 18:00 aproximadamente. Dicho sistema no reemplaza al escrutinio y juzgamiento tradicional.

Las internas partidarias simultáneas definirán a los candidatos de diferentes agrupaciones políticas, de cara a las elecciones generales que se realizarán el 30 de abril de 2023. Los cargos en disputa son: candidatos a presidente y vicepresidente de la República, senadores, diputados, gobernadores y concejales departamentales y sus respectivos suplentes, estos últimos solo en los cargos plurinominales.

Duelo colorado en dos frentes

La atención pública se centrará hoy en la elección de candidato a presidente de la República por la ANR. Hay cuatro chapas pero las principales son las encabezadas por Arnoldo Wiens-Juanma Brunetti (oficialismo) y Santiago Peña-Pedro Alliana, apadrinados por el “significativamente corrupto, según EE.UU., Horacio Cartes.

Paralelamente, genera expectativa la elección del nuevo titular de la Junta de Gobierno del Partido Colorado. La pulseada será entre el presidente la República Mario Abdo Benítez y el ex jefe de Estado Horacio Cartes que, por primera vez, se enfrentan mano a mano en una elección.

Sin restricciones, si en delitos

En estos comicios, que coinciden con la final de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, no habrán restricciones sociales como ser la realización de fiestas y el expendio de bebidas alcohólicas. No obstante, sí están vigentes una serie de sanciones a todos los delitos previstos por el Código Penal y el Código Electoral como compra o inducción al voto, hacer propaganda electoral, acudir alcoholizado a un local, etc.

Concertación opositora

La atención ciudadana también se centrará en la novedosa elección para el cargo de presidente de la República de la Concertación opositora. Son seis los candidatos pero acaparan la atención: Efraín Alegre (PLRA)-Soledad Núñez (Despertar); Hugo Fleitas-Bruno Balmelli (PLRA llanista/ dionicista) y Sebastián Villarejo-Patricia Dos Santos (Partido Patria Querida).

La concertación surgió como una agrupación de fuerzas opositoras para derrotar al Partido Colorado en el 2023, en los comicios generales que se llevarán a cabo el 30 de abril. Está conformada por: el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), parte del Frente Guasu, Partido Encuentro Nacional (PEN), Patria Querida, Partido Democrático Progresista, Hagamos, Partido Revolucionario Febrerista, Partido de la A, entre otras nucleaciones.

Otra particularidad importante es que todas las personas incluidas en el Registro Cívico Permanente (afiliados y no afiliados) están habilitadas para votar en la Concertación pero solo para los cargos concertados. Es decir, elegir a uno de los seis candidatos presidenciales y a 16 de 17 candidatos a gobernadores, con excepción de Boquerón. En cambio, para los cargos de concejales departamentales solo hubo listas concertadas en ocho departamentos: Concepción, Cordillera, Itapúa, Misiones, San Pedro, Alto Paraguay, Alto Paraná y Caaguazú.

En cuanto al padrón de los partidos tradicionales, el PLRA tiene 1.495.275 afiliados habilitados y el Partido Colorado, 2.616.424 habilitados.

Otros partidos

Aparte de la ANR, otros seis partidos políticos renuevan autoridades: PLRA (solo para el exterior), PEN, Partido de la A, PDP, Hagamos y Partido Demócrata Cristiano.

Presidenciables independientes

Un total de 12 partidos y movimientos independientes, que no integran la Concertación opositora, presentarán a sus candidatos a presidente y vicepresidente de la República, pero estarán hoy como espectadores, teniendo en cuenta que recién pugnarán en las generales de abril de 2023.

En cuanto a los datos generales, la Justicia Electoral informó que se inscribieron para participar en las internas de hoy 35 partidos, ocho movimientos, 47 alianzas y 25 concertaciones. Hay 1.140 locales de votación distribuidos en 263 municipios.