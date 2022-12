Masi afirma que, más que nunca, será “Patria o mafia”

Desirée Masi indicó que, si bien están unidos, faltan uno o dos candidatos para que se unan todos. “No creo que haya en el Paraguay una sola persona que no sepa que “Santi” Peña es un títere y que sería una deshonra que sea presidente del Paraguay, porque es un títere de un patrón mafioso, así que, más que nunca, es República o mafia, Patria o mafia”, indicó.

Sostuvo que, independientemente de la interna colorada, siempre dijeron en el Partido Democrático Progresista (PDP) que en el país siempre fue República o mafia, más allá de la calificación que haya dado el gobierno de los Estados Unidos al expresidente Horacio Cartes como “significativamente corrupto”.

También dijo que la Concertación va a estar a la altura. “Nosotros creemos que es la madre de las batallas, a ver si recuperamos la República del Paraguay de la mafia y todo lo demás que más allá de los números, y casi sin plata se hizo una elección que era lo esperado”, indicó la legisladora.

Fue al mencionar que no esperaban que voten 1 millón de personas. También dijo que era un trámite la precandidatura de Efraín Alegre, incluso en las gobernaciones, donde dijo arrasó la lista del ahora candidato presidencial de la Concertación.

Candidatos por fuera de la Concertación

Masi indicó que los candidatos que no están dentro de la Concertación, en alusión a Euclides Acevedo (Nueva República), es porque no quieren “o están queriendo ser funcionales o no sé qué es lo que quieren. No voy a calificar en este momento su conducta, pero yo creo que tenemos que tratar que todos vengan, y tenemos que entusiasmar a la gente para que se recuerde el riesgo que corre el país teniéndole a Cartes, en la realidad en Palacio (de López). Peña es Cartes”, declaró la parlamentaria.

Agregó que el mayor desafío de la Concertación es que vote la gente independiente. “La unidad se debe dar con la gente independiente!, manifestó.