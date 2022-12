Ningún diputado de la ANR podrá hacer rekutú en ocho departamentos

En Concepción, Guairá, Misiones, Ñeembucú, Amambay, Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón ninguno de los actuales diputados figuran en las listas para hacer rekutú.

En Asunción, de las cuatro bancas que ahora tiene el Partido Colorado, solo el diputado Raúl Latorre (ANR, HC) busca el rekutú en Cámara Baja. Los demás apuntan al Senado (con mayor o menor chance), mientras que la diputada Guadalupe Aveiro (ANR, HC) es suplente en Cámara Alta.

En Central también es mínimo el número que va por la reelección, siendo el caso de los oficialistas Jazmín Narváez y Carlos Núñez Salinas.

En posición complicada se encuentran el diputado Néstor Ferrer (ANR, HC), que deberá redoblar esfuerzos si quiere el rekutú.

Situación de diputados en Alto Paraná y otros departamentos

Lea más: Candidatos a gobernador: oficialistas ganan en 10 departamentos

En Alto Paraná, quedó fuera el “significativamente corrupto”, diputado Ulises Quintana, que si bien es cartista, se presentó por su lista propia.

Aquí hay además un intento de rotación de un mismo clan, ya que la diputada Blanca Vargas (ANR, HC) podría ser reemplazada por su esposo, el cuestionado exintendente de Minga Guazú, Digno Caballero.

Lo mismo pasa en Paraguarí, donde el procesado diputado Miguel Cuevas (ANR, oficialista) pretende dejar su banca a su hijo, Enzo Cuevas.

Otro caso particular es Caaguazú, donde si la ANR repite las 3 bancas que tiene, podría quedar fuera el actual diputado Hugo Ibarra (ANR, oficialista). No obstante, los puestos actuales no son definitivos ya que en las generales también rige el voto preferencial.