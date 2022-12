Nakayama pedirá anular elecciones internas liberales

Eduardo Nakayama indicó que esta tarde va a presentar ante el TEI partidario la denuncia de fraude y la nulidad de las elecciones porque considera que hubo fraude electoral en un 20% como mínimo en todas las elecciones a nivel país y por eso insistirán en la nulidad de las votaciones.

“Siendo benévolos, ese día de las elecciones se haya votado ininterrumpidamente desde las 7:00 hasta las 17:00 unas 240 personas por mesa y en un estimativo de que después de ese horario que se haya quedado 5 personas votando. Pero a nivel país, en unas 436 mesas se han sobrepasado con creces en 500 votos y eso demoraría 21 horas. La métrica del TSJE indicó que cada votante tuvo 2,5 minutos y con eso es imposible llegar a los 400 votos por mesa”, analizó el candidato al Senado.

Agregó que el número estimado pudo distorsionar el resultado para algún candidato, por eso también solicitará al TEI que haga traslado al Ministerio Público y también al TEI de la Concertación.

“Tenemos incluso denuncias que hay personas fallecidas que fueron a votar en Areguá y muchas otras denuncias de que, desde el principio de racionalidad, qué es lo posible y qué es lo imposible. No hay manera de demostrar que 500 personas hayan votado en una mesa”, dijo Nakayama.

Consultado si el TEI liberal no corre traslado al Ministerio Público, indicó que probablemente van a tener que recurrir a otras instancias judiciales.

“Vamos a tener que recurrir a otras instancias, hay una cuestión penal que deben ser investigada por el Ministerio Público, autores morales e intelectuales tienen que ser investigados. Si el Código Electoral prevé que se anulen elecciones, el TSJE tendrá que ver si se llega a eso o no”, puntualizó el candidato al Senado.

Manifestó que ha hablado con muchos liberales y varios de ellos le aseguraron que las dudas se deben despejar, que no es la imagen que se debe proyectar para llegar al 30 de abril.

“He hablado con mucho liberales de que esto no se puede dejar impune. Intentar hacer la vista gorda no es la posición que se debe tener en el Partido Liberal, nosotros no queremos eso”, finalizó Nakayama.