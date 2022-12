Euclides anuncia alianzas, pero pone condicionamientos

“Tenemos que ir construyendo herramientas, no sólo para ganar las elecciones, sino para tratar de mantener con eficiencia y eficacia el proyecto de reconstrucción nacional o, si no, será retórica la nueva República. Nosotros no vamos a ser una opción vergonzante. Asumimos la condición de pertenecer a una concepción progresista de la gestión política, la sociedad y el Estado, por lo tanto, no podemos someternos al oportunismo político”, sostuvo Euclides Acevedo.

El presidenciable indicó que su movimiento político propone el cambio de modelo, no sólo la alternancia de personas.

“No tendremos acuerdos con quienes no busquen una reforma estructural de la tierra, propiedad y título de tierras, conectividad y asistencia tecnológica para el estudiante y el trabajador, una política fiscal equitativa, la universalización del salario”, dijo el candidato.

En otro momento, agregó que se debe sanear el Poder Judicial y, sobre todo, devolver la confianza hacia el Ministerio Público depurando la política del sistema de justicia.

“Son cuestiones fundamentales el saneamiento del Poder Judicial y la moralización del Ministerio Público, las relaciones internacionales firmes, soberanas, sin prejuicios ideológicos, con antecedentes de integración y una política fiscal equitativa”, puntualizó Euclides Acevedo.