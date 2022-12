Está cerca la unidad de los colorados, dice Cachito Salomón

El senador Óscar “Cachito” Salomón indicó que “las aguas ya se están calmando” tras las internas partidarias y que el hecho positivo fue la reunión de los gobernadores en la Junta de Gobierno. “El equipo de senadores de Fuerza Republicana se reunió ayer con el Presidente de la República, estamos dialogando y creo que se avanza muy positivamente”, dijo el legislador.

Con relación a otros movimientos que no se suman, Salomón dijo que hay personas que no están contentas con el resultado. “Lo mejor que puede pasar es que no haya ninguna denuncia de fraude, ninguna duda sobre el resultado y eso va a allanar el camino”, dijo el senador que busca el rekutu.

Salomón mencionó que, en la reunión de ayer, donde también participó el vicepresidente y excandidato a la presidencia de la República, Hugo Velázquez, analizaron los resultados de las elecciones de las internas.

“Esta es una etapa de diálogo. En mi caso, en el departamento Central trabajamos muy bien y tuvimos resultados positivos. Estamos analizando otros resultados, pero esto forma parte del proceso de ‘tranquilización’ que tenemos que pasar”, dijo el senador.

Según el legislador oficialista, en la reunión con el presidente y el vicepresidente, él habló de calmar las aguas y buscar el escenario propicio (para lograr la unidad partidaria) y creo que se está dando rápidamente, declaró el senador, quien en un momento dijo que podría ser el articulador de la unidad.