Oposición repudia apretujón de la impunidad

“Todos son uno… no nos olvidemos. El abrazo de la impunidad como era de esperarse. El descalabro de nuestro sistema político no puede seguir un día más. El cambio ya llega”, sostuvo la candidata a vicepresidenta por la Concertación Nacional, Soledad Núñez.

Núñez también insistió en que “hoy es necesario el cambio más que nunca” y invitó “a todos los colorados que quieren el cambio que se sumen a la Concertación Nacional”.

Abrazo replicano “solo de cúpulas”

Otro que fustigó duramente este pacto cicatriz fue el diputado Sebastián García (PPQ), quién consideró que “era de esperarse este cínico abrazo de conveniencia. Abrazo solo de cúpulas”.

“De nuevo fingen unidad por miedo a no seguir mamando del Estado. No tapa el hartazgo y la rabia de una gran mayoría trabajadora que no olvida de todo lo que se acusaron y se dijeron”, acotó García.

La senadora Desirée Masi (PDP) por su parte dijo que le asombra más el silencio de los “hurrerines y empleaditos” que el todos terminen abrazados, ya que “todo el Paraguay sabía que el menú final de los correlís es sapos y culebras?? como siempre”.