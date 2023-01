Reacciones de políticos a absolución de Ferreiro en caso “caja paralela”

Mario Ferreiro estuvo prácticamente tres años sometido a lo que se presume fue un plan orquestado para sacarlo de la intendencia de Asunción. Tal es así que luego de varias diligencias y pasos judiciales, lo absolvieron de un caso de presunto tráfico de influencias y lesión de confianza.

La actual diputada, pero candidata a senadora por la Alianza Encuentro Nacional, Kattya González, se pronunció en Twitter y dijo que “la claque operó, una vez más, de manera deshonesta y montó con una fiscal corrupta un falso proceso contra de Ferreiro”.

Destacó que fue finalmente el tiempo, el que le dio la razón. Lamentó que con este ataque y descrédito al ex jefe comunal “robaron la voluntad popular. No olvidemos que si no resistimos y luchamos nuestro país seguirá secuestrado. Fuerza Mario”, finalizó González.

Efraín Alegre se pregunta “cuánto cobró” Soares

Otro que también se hizo sentir vía Twitter es Efraín Alegre (hijo). Colocó una foto de Camilo Soares e incluso lo arrobó diciendo: “Ahora solamente queda una pregunta por responder. Cuánto cobraba Soares para montar la caída de la oposición en Asunción?”

Se hace una contundente pregunta: ¿Fue solamente un intercambio de favores o un acuerdo efectivo? Y a continuación un emoticón de una carita mostrando dinero.

Rocío Casco sobre Camilo: “Ni los buenos días se le puede creer a este personaje”

Rocío Casco que llegó a ser muy cercana a Camilo, tiempo atrás, también arremetió contra Soares en su cuenta social.

“Ni los buenos días; se le puede creer a este personaje”, y le sigue un video de ABC del polémico exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) donde se escucha su versión sobre los hechos del supuesto montaje contra Ferreiro.

Bachi Núñez versus Adolfo Ferreiro

Basilio Bachi Núñez, acérrimo defensor de Horacio Cartes en Cámara de Diputados y que busca llegar al Senado, trató al abogado de Mario como “53 votos” y escribió: “contento por una causa y un asado que existió, sólo que se devoraron hasta los chats, falta otra causa y más que se denunciarán, quieren desviar la atención del fraude”, enfatizó.

Fue un tuit en respuesta a la publicación de Ferreiro donde informaba que Mario quedaba definitivamente absuelto al no presentarse una apelación.

