Concejales de Caapucú denuncian atraso de pago de dieta

“El intendente (Gustavo Penayo) tomó represalias contra los concejales (de Caapucú) que le cuestionamos, a muchos nos debe siete meses de dieta, no pagó aguinaldo. Nos castiga por el solo hecho de hacer nuestro trabajo como contralores municipales”, dijo Pedrozo (ANR).

Los ediles cuestionan que el intendente no justifique el uso del dinero de Fonacide y royalties. Había G. 3.900 millones en las cuentas bancarias de la Municipalidad de Caapucú, cuando Gustavo Penayo asumió en noviembre de 2021. De ese monto G. 1.250 millones eran del Fonacide, dinero que “desapareció” del banco y en la ciudad no se ve ninguna obra que amerite una inversión relacionada a ese monto. Tampoco los niños recibieron merienda escolar.

Según la denuncia, el intendente incurrió en el vaciamiento de la cuenta de royalties. Entre noviembre y diciembre de 2021, la administración de Penayo retiró varias veces dinero, dejando un irrisorio saldo de G. 6 millones en dicha cuenta a cargo del Banco Nacional de Fomento. “No hay obras ejecutadas, no se entregó merienda escolar durante todo el 2022. Las escuelas están en pésimo estado, algunos niños dan clases bajo los árboles y otros en una iglesia porque el techo de la escuela corre peligro de desplome”, manifestó Demetrio Ayala, secretario de la organización Transparencia Ciudadana.

También 29 personas, todos miembros de la organización ciudadana, fueron notificados por la jueza de Paz, Luz Mabel Galeano, tras recibir una denuncia de la concejala Julia Virginia Armas (PLRA), quien es afín a la gestión del cartista y no acompaña los reclamos ciudadanos. Estas notificaciones fueron tras la manifestación que se organizó para escrachar al intendente y a los concejales leales en octubre del 2022 y la edil Armas se sintió amedrentada por lo cual presentó la denuncia.

Los concejales que sí cobran regularmente sus dietas son los colorados Hernán Olavarrieta, María Elisa Espínola de Villalba, Juan Benítez, Lidia Telles y Julia Virginia Armas Maqueda (concejal denunciante).

También contra universitarios

Dos universitarios, que cursan sus estudios en Carapeguá, fueron víctimas también de las represalias de Penayo, por participar de la manifestación contra la administración municipal, y exigir transparencia en su gestión.

Según denunciaron el jefe comunal ordenó al conductor de bus municipal que ya no les traslade a ambos manifestantes hasta la casa de estudios. Intentamos conversar con el intendente pero no atendió la llamada.