Tras sanción de Estados Unidos, presidente de seccional pide la renuncia de Horacio Cartes

Si bien los referentes del movimiento Fuerza Republicana, opositor al cartismo dentro del Partido Colorado, aseguraron que no pedirían la renuncia de Horacio Cartes a la presidencia de la ANR, el presidente de la seccional 107, Gerardo Soria, dijo que presentará un pedido oficial ya que cree que el partido no debería relacionarse de ninguna forma con el terrorismo.

“Hoy estamos ante una realidad grave en el Partido Colorado, su presidente está siendo sancionado por los EE.UU. Lo único que falta es que digan que el partido es cómplice del terrorismo”, refirió.

Cuestionó a los cartistas que buscan instalar que es simplemente una cuestión antojadiza de un embajador de turno que está hoy en el país.

“Hoy estamos ante una realidad muy grave en el Partido Colorado, siendo que el presidente del partido más poderoso del Paraguay hoy está siendo sancionado por Estados Unidos, que no es cualquier país”, afirmó.

“El partido no es Cartes, ni Cartes es el partido”

Agregó que Horacio Cartes, así como lanzó una carta comunicado donde dice que está preocupado por sus diez mil empleados y por la suerte de sus empresas, motivo por el que se retiraba de las mismas, entonces también se tiene que preocupar por los 2.500.000 afiliados colorados para que la ANR no tenga el mote de ser cómplice de terroristas.

“El partido no es Cartes, ni Cartes es el partido. Por el partido han pasado grandes hombres en la historia del país y nosotros no podemos estar al margen de esa situación y para tratar de esconder nuestra suciedad bajo la alfombra, y decir acá no pasa nada, no hablamos de este tema porque acá somos todos colorados”, sentenció.

Consideró que como colorados deben mirar primero la suerte del partido y segundo sus candidaturas que tienen a nivel nacional.

“¿Cómo nosotros vamos a decir que vamos a estar mejor, o que queremos una sociedad diferente si tenemos un presidente del Partido Colorado que está acusado y sancionado por el Gobierno de los Estados Unidos de ser nada más y nada menos que cómplice de terrorismo”, finalizó durante la conversación que mantuvo con radio Monumental.