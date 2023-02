Marco Aurelio González, presentado al CM por Bogarín Alfonso

ABC accedió a la información de que hace unos días, el presidente del Consejo de la Magistratura, Óscar Paciello, y los miembros, por el Poder Ejecutivo Jorge Kronawetter; y por las universidades privadas César Ruffinelli, se encontraban reunidos en la oficina cuando llegó el miembro por el gremio de abogados Jorge Bogarín Alfonso junto al miembro suplente del CM Marco Aurelio González Maldonado, a quien habría presentado como “el candidato” a ministro de Corte.

“Eso es así, estábamos reunidos los tres haciendo la propuesta para la malla curricular de la escuela judicial, estábamos discutiendo eso, y el Dr. Bogarín (Alfonso) golpeó la puerta e ingresó a la reunión y detrás suyo venía Marco Aurelio González”, admitió ante la consulta Paciello.

El mismo continuó relatando que, efectivamente, fueron informados de la postulación a ministro de Corte de González Maldonado, que fue exjefe de campaña de Bogarín Alfonso, pero que no recuerda que haya dado a entender que fuera su candidato.

“Entraron ambos, se sentaron y nos dijo: acá Marcos se está candidatando. No recuerdo esa expresión ‘el candidato’. Hay que tener en cuenta que Bogarín utiliza un lenguaje muy particular, no muy reverente, sino es muy ‘juvenil’, y acostumbra esos calificativos, pero no recuerdo haya dicho ‘el candidato’”, dijo Paciello, mencionando que no asumieron las expresiones de su colega como una promoción al postulante.

“El siempre hace chistes... ‘tu candidato’, ‘mi candidato’, tal cosa, siempre hace esos chistes de forma jocosa en estas cuestiones, por eso hablaba de que utiliza un lenguaje un tanto juvenil”, insistió Paciello.

Agregó que la respuesta que dio al postulante fue la misma que a todos: “Mirá Marco, acá lo único que puedo garantizarte es igualdad”. Finalmente, recapituló diciendo “que la reunión ocurrió. Él (González) llegó acompañado de Jorge Bogarín. Jorge suele utilizar ese tipo de vocabulario, no con este señor, sino con todos los que suelen postularse, pero de ahí a que se tome como una suerte de interés, de ninguna manera”.

Acotó que las sospechas que motivaron la anulación de exámenes “mancilla un intento de muchos que estamos decididos a levantar esto, y ese intento de levantar la institución a mucha gente no le gusta, entonces tratan poner el palo en la rueda, esa es la verdad”.