Senadora lamenta falta de transparencia en el Consejo de la Magistratura

La senadora Georgia “Nani” Arrúa (PPQ) dijo estar sorprendida de la cantidad de personas que forman parte del proceso en el Consejo de la Magistratura. “Cuanto menos personas actúen y estén dentro del proceso, vamos a tener mayor posibilidad de realizar una custodia adecuada”, indicó.

Se preguntó qué responsabilidad pueden tener los que se postularon, si es que no se tiene certeza de quién fue el responsable, o cuándo fue que se perdió el cuadernillo faltante que, según dijo, solo tiene las preguntas, no así las respuestas. “Creo que el sistema no está bien pensado y tiene demasiados actores en la cadena. Demuestra a las claras que existe una falta de credibilidad en nuestras instituciones que nace de la debilidad de las mismas instituciones”, expresó la legisladora.

La senadora también duda de la anulación: “Al final, ya no sabés si es alguien que quiso anular porque no pudo entrar su caballo o realmente fue un proceso donde se violó la cadena de seguridad”, indicó la senadora, al recordar que en la Facultad de Derecho, se rendía con el bolillero ante una mesa examinadora. “Es penoso”, reiteró Arrúa.