Municipalidad de Asunción: jefe de gabinete dice que “no existe” cambio formalizado en conformación de Parxin

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción, Federico Mora, negó que la Comuna tenga “comunicación formal” de un cambio en la conformación del consorcio Parxin, encargado de implementar el sistema de estacionamiento tarifado en la capital de Paraguay, y acusó al diario ABC Color de “especular” y “desinformar” sobre el tema.

El consorcio Parxin está conformado por las empresas Onix SA y Geolatina SA. Sin embargo, Geolatina firmó secretamente un compromiso de venta de sus acciones en el consorcio a una tercera empresa, Edivi SA, por 1,5 millones de dólares, a pesar de que por ley cualquier cambio en la conformación del consorcio debe ser comunicado a la Municipalidad y aprobado por la Junta Municipal.

Aunque el jefe de gabinete de la Municipalidad afirma que la Comuna no tiene conocimiento de ningún cambio en la conformación del consorcio, ABC Color publicó una adenda al contrato de concesión con Parxin, firmada por el propio Mora y el intendente Óscar Rodríguez (ANR), en que se cita como representante legal del consorcio al abogado Luis Canillas Díaz de Vivar, representante legal de Edivi, y se consigna como domicilio físico del consorcio la “calle Gral. Díaz 871 casi Montevideo”, dirección también correspondiente a Edivi.

Mora afirma que el municipio solo cuenta con una carta de Parxin, de julio de 2022, en la que se comunica el reemplazo de la abogada María Angélica Insaurralde por su colega Pedro Britos como referente titular para las comunicaciones entre Parxin y la Municipalidad, y designa a Luis Canillas como referente suplente.

Indicó que, en enero de este año, cuando “se arma el borrador de adenda”, Britos estaba de vacaciones y por lo tanto el trato fue con Canillas, su suplente. Mora dijo no conocer personalmente a Canillas –cuyo padre es cercano al padrino político del intendente Rodríguez, Horacio Cartes– y que solo trató con él por la nota citada “que nos llegó cuando Britos estaba de vacaciones”.

“No es tema municipal”

Mora argumentó además que, aunque Parxin haya admitido que existen cartas de compromiso de la transacción entre Geolatina y Edivi, al no haber ninguna comunicación formal de Parxin a la Municipalidad sobre un cambio en la conformación del consorcio, el asunto es exclusivamente “interpartes” y “no es un tema municipal”.

“No hay ninguna comunicación formal, la Ley de Concesiones dice que se tiene que equiparar la documentación presentada en conjunto por el consorcio en su momento adjudicado, eso va a nueva evaluación, sale un parecer técnico, va a la Junta, la Junta aprueba... Es otro proceso que no tiene nada que ver con la carta de compromiso o intenciones”, dijo.

Insistió en que la nota recibida en enero habla de “representantes habilitados para todo lo que corresponde a la preparación de la documentación, ni siquiera para la implementación, de los ajustes necesarios o modificaciones convenientes al contrato suscrito” y no de un cambio en la conformación accionaria de Parxin.

“No hay una sola nota que refiera (a un cambio en la conformación del consorcio), no existe”, enfatizó, argumentando que en lo formal Parxin está “así mismo como se constituyó en su momento, no se alteró lo que en su origen de concesión tenía presentado”.

Consultado sobre lo llamativo del hecho de que el representante legal de Edivi sea designado como representante de Parxin aunque no se haya informado a la Municipalidad de un cambio en la conformación del consorcio, Mora se limitó a decir que “el representante legal para modificaciones o ajustes puede ser cualquier persona de confianza”, insistiendo de nuevo en que “no hay transacción” accionaria en el consorcio, al menos a conocimiento de la Comuna.

“Hay un comunicado de Parxin donde dice que está en conversaciones y hay una carta compromiso que no tienen nada que ver con el municipio, no hay formalización de nada, son cuestiones interparte, nosotros no tenemos ninguna notificación si siquiera de intención”, subrayó.

Mora acusó a ABC Color de “especular” y presentar información “incompleta” sobre el tema, que causa una “polémica que genera suspicacia”.

El miércoles, durante la sesión ordinaria de la Junta Municipal de Asunción, el concejal Álvaro Grau (Patria Querida) presentó una minuta en la que pide que se solicite al intendente Rodríguez un informe sobre la situación de Parxin, indicando que la adenda al contrato debe ser anulada si se comprueba un negociado.

Edivi SA no cumple con la experiencia requerida en el pliego de bases y condiciones para ser concesionaria del estacionamiento tarifado.