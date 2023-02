Video: Santi Peña se victimiza y sigue sin pedir disculpas a la Argentina

En un discurso que realizó hoy durante su visita al Agro Show Copronar en Naranjal, Alto Paraná, en vez de asumir sus expresiones desafortunadas y mostrar grandeza pidiendo disculpas, Santiago Peña intentó culpar a la prensa sobre sus dichos que son públicos y que están registrados en videos.

“Obviamente todos los medios de comunicación que nos están atacando, están tratando de ponerme a mí en una posición de que estoy en contra de los argentinos, o que digo que son unos haraganes... Nada, yo lo que estoy hablando es en mi rol de candidato a presidente de la República, con una visión de Estado”, afirmó el candidato colorado.

Peña trató de esta manera de esquivar las críticas culpando a la prensa, sin embargo fue él quien textualmente refirió: “¿Qué es lo que yo quiero para el Paraguay? Quiero el Paraguay donde no haya pobres, quiero el Paraguay donde no haya gente que quiera trabajar y no consiga trabajo. Yo no quiero eso, porque hay mucha gente que no quiere también trabajar, nuestros vecinos aquí en la Argentina no quieren trabajar, es una realidad. Eso está mal y no tenemos que llegar a eso”.

El candidato que responde al expresidente Horacio Cartes acotó en su intento de justificación que a lo que supuestamente intentó referirse es al sistema de gobierno socialista de la Argentina. “Decía que lastimosamente la inflación alta, la política de subsidios, la política de impuestos altos ha desalentado a la gente que quiera salir a progresar a través de la generación de su esfuerzo”.

Sin embargo, es él quien miente, ya que en su cuestionado discurso del pasado lunes en un acto denominado “Cambiemos Paraguay” no hizo alusión a estos argumentos como para decir que sus expresiones se descontextualizaron, y para ello simplemente hay que ver el video, que fue trasmitido a través de su propio canal de Youtube.

Embajador de Argentina reacciona a expresiones de Peña

El incidente generó una reclamo público por parte del embajador de la Argentina en nuestro país, Domingo Peppo, quien indicó que anoche una tercera persona a la que no quiso identificar, llamó a disculparse en nombre de Peña.

De hecho, la propia correligionaria de Peña, la senadora Lilian Samaniego (ANR,FR), presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, reconoció las erróneas expresiones de su candidato a presidente.

No es la primera vez que Peña trata de negar lo que dijo. Tras las internas del 2017, cuando perdió contra Mario Abdo Benítez, trató de negar sus dichos en defensa de Óscar González Daher, sobre quien dijo que “solo al árbol que da frutos se le tiran piedras”, cuando estaba investigado por el caso audios.