Video: así fue la reacción y respuesta de Marito a declaraciones de Santi sobre Argentina

Durante un acto de Gobierno en el Chaco Central, el presidente Mario Abdo Benítez fue consultado respecto a su opinión sobre las -cuando menos- desafortunadas declaraciones del presidenciable cartista, Santiago Peña, sobre el pueblo argentino.

También le pidieron su punto de vista respecto a la aprobación de la Junta de Gobierno del Asociación Nacional Republicana (ANR) para que Horacio Cartes delegue su rol de ordenar de gastos y administrador del partido.

“Estamos nio dentro de la armonía dentro del Partido Colorado. ¿Para qué querés que me pelee con los actores de mi partido?”, empezó respondiendo de forma jocosa.

Ante la insistencia en las consultas, respondió: “Prefiero callarme, sobre la primera y la segunda pregunta”.

Lo que dijo Santi Peña sobre los argentinos

“¿Qué es lo que yo quiero para el Paraguay? Quiero el Paraguay donde no haya pobres, quiero el Paraguay donde no haya gente que quiera trabajar y no consiga trabajo. Yo no quiero eso, porque hay mucha gente que no quiere trabajar; nuestros vecinos aquí en la Argentina no quieren trabajar, es una realidad. Eso está mal y no tenemos que llegar a eso”, había afirmado Santi Peña, en un conversatorio público.