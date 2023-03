Colorados de Central con reproches mutuos

“Hoy el candidato del Partido Liberal (Ricardo Estigarribia) está siendo apoyado y financiado desde nuestro propio gobierno”, disparó Luis Fernando González. Afirmó que supuestamente su rival fue beneficiado con licitaciones de Petropar por G. 6.300 millones y que no fue investigado por el Ejecutivo por presuntos desvíos de fondos covid.

“Esas facturas falsas se presentaron a la auditoría del Poder Ejecutivo. Yo le dije a nuestro presidente (Abdo) y no me hizo caso, se callaron. Esas denuncias pasaron al Ministerio de Hacienda, tampoco hicieron nada”, insistió.

Si bien no citó a Lichi, dio a entender que mientras este era titular de Petropar y Estigarribia era intendente de Villa Elisa (donde se encuentra la planta principal de la petrolera estatal), el liberal fue adjudicado con licitaciones para limpieza del predio.

“Hoy entiendo por qué estamos pagando un combustible tan caro de casi G. 11.000 por litro, y por eso los muchachos... porque el propio gobierno le está financiando su campaña al candidato del Partido Liberal y ya lo he denunciado varias veces y siempre se han callado”, insistió en su crítica González, quien llamativamente forma parte del oficialismo.

El reproche hacia el Ejecutivo no cayó bien y según el diputado Ángel Paniagua (ANR, FR) se lo hizo saber a González. “Oímos la denuncia, no solo ahí, al terminar la reunión en Lambaré, en la casa de la diputada Jazmín Narváez, ahí me acerqué y le hablé”, dijo Paniagua, mencionando que no es la primera vez que González hace esta crítica.

“Le pregunté por qué dice que el Ejecutivo da apoyo al candidato de la Concertación y me dijo que no es exactamente lo que quiso expresar, sino que Petropar le está dando mucho apoyo al candidato (Estigarribia)”, comentó el diputado.

Finalmente, acotó que en dicha conversación le sugirió que “no nos acordemos del candidato rival y que se enfoque en lo que él quiere hacer en Central”.