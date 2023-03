Exintendente de Cambyretá asegura que presentó todos los documentos ante la Contraloría

Javier Pereira indicó que, si bien el informe de la Contraloría indica que la Municipalidad de Cambyretá no presentó su informe del uso de Fonacide en el segundo semestre, es decir de junio a diciembre del 2022, él dejó todos los documentos en forma antes de renunciar en octubre del año pasado. Agregó que el informe posterior a su renuncia recayó ya en la gestión del intendente interino, Christian Matoza.

En su descargo, Pereira indicó: “En las constancias de la Contraloría General de la República se puede apreciar que la presentación de la rendición de cuentas de Fonacide correspondiente al segundo cuatrimestre del 2022 se ha materializado el 8 de setiembre del 2022 y que la rendición de cuentas del uso de royalties se hizo el 12 de setiembre del 2022″.

Explicó que durante toda su gestión siempre cumplió lo que estipula la ley de Fonacide y que dejó una administración ordenada para dedicarse de llenó a su candidatura a la gobernación.

En el informe de la Contraloría del 23 de febrero pasado se menciona que la Municipalidad de Cambyretá no presentó su informe del segundo semestre del 2022 y que el correspondiente al tercer cuatrimestre del 2022 se presentó de manera incorrecta. No obstante, el ex jefe comunal presentó las constancias que la CGR le otorgó en setiembre del 2022.