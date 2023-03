Se endeuda al país para pagar deuda: “es una bola de nieve que va aumentando” y se debe “recaudar más”, asegura senador

Amado Florentín indicó que los números hoy indican que la relación del endeudamiento referido al Producto Interno Bruto está llegando al 37%, pero a fin de año va a llegar al 40%, ya que estamos a un ritmo muy acelerado.

“Evidentemente este es un sistema que creo que en el país ya no resulta. La ciudadanía está con problemas para mantener la casa, para los gastos cotidianos y cada día estamos endeudando más y más a las familias paraguayas”, criticó.

Dijo que si bien atravesamos la pandemia y otras cuestiones, desde que Ramón Jiménez Gaona fue Ministro de Obras Públicas, todas las obras se hicieron con deuda o endeudamiento público, lo cual calificó de algo bastante grave.



Lea más: La cancelación de la deuda de Itaipú abre nuevas perspectivas, señalan

“Estuvimos planteando y estamos con un poco más de US$ 15 mil millones. Cuando Federico Franco dejó la presidencia dejó en US$ 4 mil 174 millones y creemos que facilmente va a llegar a US$ 16 mil 500 millones, porque hay préstamos ya aprobados que se van ejecutando”, afirmó.

“Gran parte del endeudamiento es para pagar deudas”

Florentín recordó que hace un tiempo el endeudamiento, la aprobación de emisión de bonos y otros, eran para hacer frente a obras y otros tipos de gastos, mientras que hoy gran parte va para pagar el servicio de la deuda pública.

“Eso significa que más o menos US$ 700 millones se utilizan de esos bonos y créditos para pagar el capital de la deuda pública, mientras que los intereses se pagan con recursos genuinos”, precisó.

Dijo además que US$ 682 millones y poco más de US$ 800 millones se aprobaron al tesoro en emisión de bonos, lo que cada año va aumentando, considerando que se dan nuevos vencimientos, generando una bola de nieve que va aumentando considerablemente.

Lea más: Hacienda afirma que deuda del 36,6% del PIB es sostenible

“Hay que aumentar la recaudación, punto que es fundamental, disminuir la evasión, revisar la presión tributaria. Si en salarios se ejecuta US$ 4 mil millones y la recaudación tributaria es de US$ 4 mil millones, y después vienen todos los otros gastos, lo lógico es revisar y aumentar la presión tributaria y ordenar la casa en términos económicos. Hay formas de recaudar más. Mientras en la región el impuesto al tabaco está en promedio de 45 a 60%, nosotros creo que estamos al 22%”, aseveró.

En ese sentido, consideró que el candidato que gane las elecciones e ingrese al Poder Ejecutivo también para la primera etapa va a asumir endeudamiento para los compromisos ya asumidos.