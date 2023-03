“En nuestro país se ha perdido la dimensión ética”, aseguró miembro del Consejo de la Magistratura

Kronawetter explicó que el magistrado, independientemente al ámbito, tiene el deber de excusarse cuando el órgano encargado de conformar la terna para la Corte Suprema de Justicia va a estar contaminado con respecto a los principios de imparcialidad e independencia, según establece el artículo 20 que se aplica al Código Procesal Civil.

“Pero el artículo 21 te habla de que, a pesar de que puedas negar las circunstancias que se te puedan endilgar por cualquier medio, por una cuestión de decoro o delicadeza de la función que estás cumpliendo, vos te apartas. Tenés que explicar nomás”, precisó.

Esto se dio luego de que se publicaran en redes sociales fotos de algunos candidatos a la terna junto al miembro del Consejo de la Magistratura, representante del Poder Ejecutivo.

“Acá no se está dimensionando que en nuestro país se ha perdido la dimensión ética de la gestión pública. Podes decirme a mi que desde el punto jurídico de que yo no me siento comprometido, yo tampoco y lo señale en mis causales, que no me siento afectado desde el punto de vista de la imparcialidad para juzgar, pero para evitar la suspicacia y respetar la institucionalidad, cuando hay una conducta que no condice con los patrones éticos que se le exige al órgano selector de candidatos a la Corte Suprema de Justicia, afecta a la credibilidad”, indicó.

Miembro cuestiona proceso de selección de terna

Para Kronawetter la honorabilidad no está representanda para como se pesa hoy en el reglamento del Consejo, con 60% de cartulinas y examenes escritos memorísticos, y el 20% de integralidad que hacemos en la última fase.

“Yo voy a plantear una situación de equidad. ¿Consideras que un doctor que consiguió su título en el año 2000, comparado con el que obtuvo hoy, que según el CONES ahora tenés que tener título de magister, como me evalua con el consejo? El que es magister, que biologicamente nació más tarde, va a tener 4 puntos más siempre, porque bastan dos maestrías para sumar automaticamente 4 puntos”, aseveró.

De igual forma, dijo que más allá de tener un candidato, uno debe saber que va a tener que pasar varios filtros, como la elección misma que hace el presidente y el congreso.

Agregó por último que cree se darán elementos que van a poner al descubierto que si uno inisite en una candidatura que no prende desde el punto de vista de los parámetros constitucionales, no va a tener mucho futuro.

“Yo no voy a prestarme a ninguna maniobra, voy a votar a las personas que tiene una integridad que es lo más importante”, aseguró.