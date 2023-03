Expulsión del candidato Diego Óliver de la AEN no atenta contra su libertad de expresión, aclaran

José Antonio Galeano, candidato al senado por parte de la Alianza Encuentro Nacional (AEN), habló sobre las ideas presentadas por el candidato a diputado por Capital, Diego Óliver y el inicio del mecanismo para expulsarlo de “manera definitiva” de la lista con miras a las elecciones. El candidato expone propuestas extremistas como cerrar los ministerios de la Mujer y de la Niñez y Adolescencia, así como el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI).

El inicio del mecanismo, según detalla Galeano, es una decisión acordada por la diligencia de las tres agrupaciones que conforman la Alianza Encuentro Nacional. Recordó que anteriormente otros candidatos ya le hicieron notar su disconformidad por la posición que él tenía sobre la educación de la mujer. “Esto fue hace dos meses atrás”, mencionó.

Lamentó que en la propuesta del candidato de eliminar varios ministerios, el excandidato utiliza un verbo en plural, sin representar el pensamiento de los demás candidatos de la Alianza. “Involucra a todas las candidaturas que estamos pugnando para el parlamento”, explicó.

Galeano sostuvo que las instituciones que propone cerrar el excandidato conforman parte de un logro democrático para la ciudadanía, especialmente para los sectores vulnerables, “Mal haríamos proponer su cierre o cancelación cuando realmente debemos mejorar su gestión”, subrayó.

Aclaró que a través de las decisiones tomadas por parte del grupo político no se atenta contra la libertad de expresión de Diego Óliver. “Lo que sí se le dice que, al haber firmado un ideario de una alianza que se rige por determinados valores, la propia Alianza tiene todo el derecho de decirle al que se aparte de este principio, que no utilice el logo y que no nos hacemos cargo de lo que está diciendo”, explicó Galeano.

Se necesita disciplina política, dice candidato

En ese sentido, argumentó que se necesita de una disciplina previa de los candidatos antes del ingreso del Congreso. Mencionó que en toda organización se necesita un mínimo de orden, si esa es la situación que quieren transmitir al electorado que deposita el voto.

“En defensa de la democracia, no se puede permitir que los logros sean cancelados por una gestión deficiente. Desde el parlamentario hay que hacer acciones para mejorar la gestión mediante voluntad política”, alegó.

Señaló que desde la alianza seguirán trabajando a través de sus ideales. “Que vaya a decir donde quiera, pero no con nosotros, no usando nuestro logo y no pluralizando”, dijo sobre el candidato Óliver.