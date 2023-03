Administración de Hugo Javier fue nefasta, califica el candidato a Gobernador de Central por la Concertación

Ricardo Estigarribia (PLRA), exintendente de la ciudad de Villa Elisa, hoy candidato a gobernador del departamento de Central, presentó esta mañana su Plan de Gobierno Departamental, en el salón de la Conmebol, en Luque.

Estuvieron presentes la dupla presidencial por la Concertación, Efraín Alegre y Soledad Núñez, además de otros políticos liberales como la diputada Celeste Amarilla, Federico Franco, exgobernador de Central; el presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Rodrigo Blanco Amarilla, Martín Burt, exintendente de Asunción y excandidato a la Presidencia de la República, varios intendentes de Central, concejales municipales y departamentales, candidatos a diputados, entre otros.

El Plan de Gobierno de Estigarribia tiene diez puntos principales con sus respectivas acciones y aseguró que, durante el recorrido realizado en Central, el desempleo fue el tema más conversado. Los pobladores del departamento Central expresaron, en reiteradas ocasiones, su deseo de acceder a un “trabajo digno”, según sostuvo. Añadió que las personas con discapacidad tendrán oportunidad de empleo durante su administración.

Lea más: Efraín Alegre aprovecha corte de la ANDE para ironizar declaraciones de Santiago Peña

“La gente no tiene oportunidad laboral y tampoco oportunidad de estudiar. Si uno no estudia y no se capacita no puede conseguir un trabajo digno y nuestra propuesta de empleo contempla la capacitación en mandos medios para la gente que no tiene la oportunidad de entrar en una facultad”, sostuvo el candidato.

El proyecto también habla de combatir la inseguridad reinante en todo el departamento Central. En este sentido, señaló que es sumamente notable la falta de presencia de la fuerza policial en las calles. Para combatir la delincuencia trabajará directamente con las comisiones vecinales, la Policía Nacional, agentes del Grupo Táctico Lince, con el Ministerio de Justicia. Proyecta además crear un Centro de Estadísticas y Datos para establecer estrategias y prioridades de seguridad.

Salud y educación son prioridad

Estigarribia prometió ante los presentes que su gobierno priorizará la salud y la educación. Aseguró que volverá a habilitar todos los puestos de salud clausurados por la administración del exgobernador de Central, el colorado cartista Hugo Javier González Alegre, imputado y con arresto domiciliario por lesión de confianza y otros delitos.

Lea más: El COP recibió a Santiago Peña, violando la Carta Olímpica (COI)

Asimismo, dijo que realizará las acciones pertinentes para la excavación de pozos artesianos, ya que varias comunidades de Central no tienen acceso a agua potable. También prometió que se encargará de equipar los hospitales y proveerá insumos para que los pacientes no tengan que gastar comprando kits para cirugías o partos.

Promete construir un centro de rehabilitación para personas con adicciones y problemas de salud mental, instalación de albergues para pacientes en todos los centros médicos, fumigación masiva, habilitación de un centro integral para niños con discapacidad, reactivación de clínicas móviles, atención de la salud bucal y oftalmológica especialmente en asentamientos.

En cuanto a educación, dijo que luchará de manera frontal contra la deserción escolar, fortalecerá el centro recreativo y cultural de la primera infancia que funcionaba en la sede departamental. Dice que habilitará centros de formación técnica de empleos “del siglo XXI”, habrá capacitación y formación para docentes a través de la actualización del curriculum, instalación de nuevos centros educativos para la primera infancia en todos los distritos de Central.

Lea más: Elecciones 2023: oficialista y llanista pugnarán por la Gobernación de Central

Universidad de Taiwán en Areguá

El Plan de Gobierno de Ricardo Estigarribia también menciona la futura construcción de la Universidad Politécnica Taiwán Paraguay, en el predio de la sede de la Gobernación de Central. Semanas atrás, el mismo dijo que en el lugar existe espacio suficiente que puede ser aprovechado para la formación de los jóvenes.

Asimismo, prometió fortalecer la agricultura familiar, construir viviendas dignas en territorios sociales, gestionar créditos hipotecarios para las familias de Central, trabajar para que el servicio del transporte público sea eficaz en todas las ciudades del departamento. Dijo que trabajará en brindar máxima atención a las mujeres mediante la creación de centros asistenciales, capacitaciones, emprendedurismo, educación sexual, becas y bonos universitarios y otros.

Los últimos puntos del plan son trabajar por la protección del medio ambiente invirtiendo en tratamiento de agua servida, microforestación, en industria recicladora, fumigaciones y otros. Accionará para atraer inversiones instalando las oficinas de Gobierno en la sede departamental, ampliando la atención horaria para los ciudadanos, mejorando los centros urbanos y comerciales de los distritos y más.

Lea más: Habilitan planta de oxígeno y nuevo pabellón de contingencia en hospital de Villa Elisa

Administración “nefasta” de Hugo Javier

Ricardo Estigarribia al ser consultado sobre qué opina respecto a la administración el exgobernador de Central, Hugo Javier González Alegre, dijo para ABC que se trató de un Gobierno “nefasto” y que está convencido “que todo lo que ha hecho con las ONG´s ha sido básicamente fuera de la ley y en base a sacarle dinero a los centralinos”, indicó.

“Haremos lo posible para no trabajar con las oenegés y trabajar directamente con la gente y la parte afectada. En ese sentido ya lancé una propuesta y prometí que no vamos a trabajar con las ONG´s para demostrar transparencia. Vamos a poner a gente capaz en cada Dirección (…) vamos a hacer que la Gobernación tenga funcionalidad en cada área con gente que entienda a sus Direcciones, no voy a trabajar con la ONG. Mi compromiso es con los centralinos a partir del 15 de agosto”, afirmó.

Dos Paraguay que resolver, dice Efraín

Efraín Alegre estuvo presente en el acto de presentación del Plan de Gobierno Departamental y dijo en la ocasión que el próximo 30 de abril se tiene que resolver el destino de “dos Paraguay” haciendo referencia a “dos modelos” de Gobierno que presentan los candidatos, liberal y colorado, a la presidencia.

“Hay dos Paraguay que tenemos que resolver y en esta presentación encontramos el proyecto y la propuesta. Y decían antes que no teníamos propuesta y hoy estamos mostrando que tenemos las mejores propuestas”, aseguró.

Indicó también que lamentablemente el último gobernador de Central, Hugo Javier, “ha manchado todas las administraciones anteriores” liberales.

Finalmente dijo que su Gobierno no va a “partirizar” la educación y que no cometerá los mismos errores que el Gobierno actual y tal como lo hacen actualmente los candidatos del Partido Colorado.

Criticó las reuniones políticas con docentes y médicos que sostienen los candidatos del Movimiento Honor Colorado, cuyo líder en el expresidente Horacio Cartes.