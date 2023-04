Crisis de financiamiento de la ANR: ¿hay o no préstamo?

El diputado Walter Harms, ligado comercialmente al Banco Continental, señaló esta mañana en comunicación con Cardinal AM que desconocía la situación del pedido de préstamo que habría hecho la Asociación Nacional Republicana a esta institución para afrontar las elecciones del próximo 30 de abril.

Aseguró que lo que sí conoce es que hay una fuerte presión del gobierno de los Estados Unidos hacia los bancos para que no presten el dinero con la amenaza de quitarles las corresponsalías, aunque reconoció desconocer si ese escenario cambió.

Señaló que, por lo menos en su región, en el departamento de Itapúa, están trabajando fuertemente para recaudar cada candidato por su lado, atendiendo al nuevo sistema electoral en que la campaña se realiza de manera individual, regulando el gasto para llegar con algo de recursos para el día de las elecciones.

Aseguró que solo en su departamento necesitan alrededor de 25 mil guaraníes por elector, entre lo que significa unos 5 mil millones de guaraníes para lo que es la logística de ese día. Señaló que se siguen realizando actividades recaudatorias para la campaña.

Lea más: Dirigente de base advierte que ANR se expone a sanciones financieras de EE.UU.

Rodolfo Friedmann asegura que se consiguió el préstamo

El senador Rodolfo Friedmann recordó que se otorgó mandato al tesorero y al protesorero, Tadeo Rojas y Fernando Ayala, quienes deberían estar realizando las gestiones con los bancos. Según la información que recibió, se consiguió el préstamo y entre esta tarde y el día de mañana estarían dando a conocer los detalles en una conferencia de prensa.

Aseguró que ellos también están preocupados por el financiamiento de la campaña, atendiendo al tamaño del partido y de la logística que necesita. De todas formas, señaló que lo que se habría conseguido “no es lo que se quería”, pero sería peor que no tener nada.

Reconoció que están más que en tiempo de descuento, hablando en términos futbolísticos. Señaló también que con fondos propios del partido se están realizando los desembolsos para la logística, asegurando que unos diez mil millones de guaraníes habrían quedado de la administración anterior en las arcas del partido.

Dijo que se van a agotar esos fondos esperando la resolución de la cuestión con los bancos y, en caso de no darse, estarían recurriendo a la emisión de bonos.

Lea más: Apoderado de la ANR asegura que ya se obtuvieron los créditos

“Acefalía causaría más daño que desfinanciamiento”

Friedmann reconoció que todo esto no hubiera sido necesario si Horacio Cartes no fuera el presidente del partido. Reconoció que pedirle la salida de la Junta de Gobierno es algo de lo que se habla, aunque no de manera oficial, pero sí entre los dirigentes, aunque aseguró que la evaluación mayoritaria es que el daño causado por el desfinanciamiento es menor a la crisis política que generaría una acefalía.

Lea más: Banco Continental prestaría a ANR G. 17.000 millones para solventar campaña