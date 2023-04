Diputados aprueban interpelación al nuevo viceministro de Transporte

Luego de una extensa discusión sobre si correspondía o no citar al nuevo viceministro de Transporte, Óscar Stark, para que responder por las graves irregularidades detectadas durante la gestión del destituido Víctor Sánchez Chamorro, la Cámara de Diputados aprobó la interpelación, atendiendo a que las irregularidades y el suplicio ciudadano no desaparecierón con la salida del antecesor.

La diputada Kattya González (PEN), quién planteo inicialmente la interpelación a Sánchez Chamorro pidió la modificación del proyecto para sustituirlo por Stark, ya que dijo que no puede ser que con la salida del anterior viceministro, quede todo en el opareí.

“Para salvarle a está gente basura, le cambian un día antes”, reclamó González, diciendo que es mentira que no se puede citar al nuevo viceministro por supuestamente no estar empapado del manejo de la institución.

El diputado Celso Kennedy (PLRA) fue el que solicitó la postergación del tema, alegando que la modificación del pedido inicial confrontaría con las disposiciones legales que reglamentan la interpelación.

“Resulta que se le cambia nomás al tipo y se cede, ¿donde dice eso?, reprochó la diputada encuentrista, que pidió a sus colegas:“Dejemos de ser estúpidos y cómplices de este esquema”.

Gran parte del debate se centró en si correspondía o no la figura de la interpelación a un funcionario nuevo en el cargo, o si había alternativas. González se negó a realizar pedidos de informes o audiencias públicas, ya que según enfatizó, agotaron esas instancias sin tener respuestas y la última instancia ya era la interpelación.

“La interpelación es para un funcionario que ejecutó mal sus funciones y ese funcionario ya no está, pero de igual manera, para que no digan nada, nosotros vamos a apoyar lo que venga, pero dejo constancia porque no quiero ser tonto, no corresponde interpelarle a alguien que no hizo. En todo caso pedirle informes y evaluar con el paso del tiempo su gestión”, dijo por su parte el diputado Justo Zacarías Irún (ANR, HC).

“No entiendo como alguien se anima en este punto siquiera a dudar si se tiene o no que avanzar con la interpelación. Realmente es como que parece que hay una desconección absoluta de lo que padecer la gente con un sistema de transporte público catastrófico. Como si fuese que hoy la gente no está pagando las consecuencias del fallido metrobús, de cómo le estafaron a tantos ciudadanos”, refirió por su parte el diputado Sebastián García (PPQ).

“Es gravisimo que hayan pasajeros ‘fantasmas’, que se haya estado regalando dinero de esa manera. Y lo llamativo del caso, porque la peor parte está pendiente de salir aún, es que todavía no se vinculó esas validaciones en los colectivos a las empresas”, afirmó el diputado García.

Deberán definir fecha y adecuar cuestionario

Pese a la aprobación de la interpelación, aun no se definió la fecha de convocatoria al viceministro Óscar Stark, que probablemente se determine en mesa directiva.

No obstante, la Constitución Nacional en su artículo 193, establece que “las preguntas deben comunicarse al citado con una antelación mínima de cinco (5) días”.

Si bien el diputado Colym Soroka (ANR, oficialista) propuso que la convocatoria sea en 15 días, dicha moción no fue contemplada en lo aprobado.

“Va a tener días para prepararse, para ver la situación de su viceministerio y va a tener días para preparase para estas preguntas y las que se van a estar agregando, porque no son se van a limitar a solo a estas, y va tener días para ir entendiendo la situación de los datos que se están revelando en estos momentos”, refirió Sebastian García.